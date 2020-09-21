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Ekonomi Milli Piyango, şans topu mu?
Ekonomi

Milli Piyango, şans topu mu?

Şans topu sonuçları, hemen kazan, şans topu, on numara, sayısal loto, süper loto oyunları gibi Milli Piyango İdaresi şans topu oyunları büyük tepki toplamakta. Kumar olan Milli Piyango şans topu, çıkanlara bile faydasının olmadığı hatta Milli Piyango sonuçlarına göre ikramiye kazananların hayatlarında çok büyük felaketleri yaşadıkları bilinmekte.

Yeniakit Publisher
2020-09-21 17:39:00 - 2020-09-21 18:39:27
Milli Piyango, şans topu mu?

Adında milli bulunan ancak milli ve yerli ile hiç bir ilgisinin olmadığı gibi ailelerin huzurunu bozan, kolay yoldan zengin olma algısının pompalandığı için helal-haram ayrımına da darbe vuran büyük kumarlar arasında yer almakta. Milli Piyango, şans topu adı altında devlet ediyle kumar oynanmasının doğru olmadığı her daim dile getirilmekte. Haramla kimse abad olmaz. Daha öncesi senelerde şans topu Milli Piyango çekilişlerinden trilyon kazananların rezil ve perişan durumdaları zaman zaman kamuoyunda yer almakta. Buna rağmen, helal kazanç dururken, kısa yoldan emeksiz ve zahmetsiz para kazanmak için şans toplarına bel bağlanılmakta. 2020’de Milli Piyango İdaresi tarafından şans oyunlarını işletme yetkisi Sisal Şans adlı şirket, vatandaşların kumar müptelası olması için internet siteleri üzerinden  alenen kumar oyunlarının yanı sıra zar atılan kumar çeşitlerini de oynatıyor. 

Sayısal Loto ve İddia

Devletin kumar gibi kötü alışkanlıklardan vatandaşlarını koruma görevi bulunmakta. Anayasamızda kumar oynatmanın suç sayıldığı bir gerçek iken bugün çok sayıda internet sitesi kumar çöplüğüne dönmüş durumda. ‘Kazı Kazan, Sayısal Loto ve İddia’ gibi bilindik kumar oyunlarının yanı sıra ‘Süper Zarla Kazan, Çevir Kazan’ gibi oyunlarda ise kumar araçları olan ‘zar ve kağıt’ da kullanılıyor. Üyelik sözleşmesi ve belirtilen banka hesap numarası ile sisteme giriş yapan kullanıcılar, resmen kumar batağına sürükleniyor.

Milli Piyangonun bir an önce sonlandırılması gerektiğini söyleyen vatandaşlar kumarın millisi mi olur, devlet eliyle oynatılan kumarın artık sonlandırılmasını istiyoruz. Kumardan gelen para ne devlete ne millete ne de ikramiye kazanan kişiye bir faydası olmayacağı gibi zararı vardır. İkramiye kazananların hazin sonları bunun en büyük delili olduğunu söylüyor.

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