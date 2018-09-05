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Milli Park'ta izinsiz kazıya suçüstü! 4 kişi gözaltına alındı

Bursa'da bulunan Uludağ Milli Parkı'nda izinsiz kazı yaptıkları belirlenen 4 kişi Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı

05 Eylül 2018 Çarşamba 14:31
Milli Park'ta izinsiz kazıya suçüstü! 4 kişi gözaltına alındı

Uludağ Milli Parkı'nda izinsiz kazı yaptıkları iddiasıyla 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Osmangazi Jandarma Komutanlığı ekipleri, 2. Oteller Bölgesi'nde bulunan Bodina ve Çardakseki tepeleri mevkilerinde izinsiz kazı yapıldığı bilgisine ulaştı.

Söz konusu noktalara operasyon düzenleyen ekipler, H.S, D.Y, R.A. ve Ş.T'yi izinsiz kazı yaparken suçüstü yakaladı.

PATLATMADA KULLANILAN MALZEME ELE GEÇİRİLDİ

2 metre genişliğinde ve derinliğinde kazı yapılan alanlarda el yapımı dedektör, 4 adet patlatmada kullanılan çelik yay, 250 gram zirai gübre, 2 seyyar kablo, 2,5 kilogram toz şeker, 2'şer adet hilti ucu, levye, çekiç, birer adet kazma, kürek, hilti, jeneratör, pense ve koli bandı ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, jandarmaya götürüldü.

Haber Tarihi: 05 Eylül 2018 Çarşamba 14:31
  1. Uludağ Milli Parkı
  2. Osmangazi Jandarma Komutanlığı
  3. 2. Oteller Bölgesi

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