  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak
Spor

Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak

Yeniakit Publisher
2020-09-25 15:13:00 -
Milli otomobil sporcuları, Almanya'daki dayanıklılık yarışında piste çıkacak

ANKARA (AA) - Milli otomobil sporcuları Mustafa Mehmet Kaya, Ersin Yücesan ve Emir Aşarı, 50. ADAC Nürburgring 24 Saat Dayanıklılık Yarışı için Almanya’da piste çıkacak.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 2019 Nürburgring Endurans Serisi SP8 kategorisini şampiyon tamamlayan Kaya, Almanya’nın efsanevi Nordschleife pistinde koşulacak yarışta kategorisinde birincilik hedefiyle marşa basacak.

Yarın saat 16.30’da başlayıp 27 Eylül Pazar günü aynı saatte sona erecek olan yarışta Black Falcon Team adına Mercedes AMG GT4 ile SP8T kategorisinde mücadele edecek milli sporcuya, Alman Mike Stursberg ve Reinhold Renger ile Estonyalı Tristan Viidas eşlik edecek.

CUP5 kategorisinde BMW M240iR ile Ersin Yücesan da Belçika'da yaşayan Türk sporcular Recep Seydi Sarı ve Hakan Sarı ile piste çıkarken, Emir Aşarı ise Bjoern Simon, Torsten Kratz ve Luis Ramírez ile BMW 330i direksiyonunda V2T kategorisinde Türkiye'yi temsil edecek.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı
Medya

Sosyal medyadan duyurdu! 'Masterchef' ölüm haberi ile sarsıldı

Acun’un kanalı TV8’de yayınlanan ve skandallarıyla gündemden düşmeyen 'Masterchef Türkiye' adlı yarışmanın jüri üyesi Somer Sivrioğlu’nun ba..
Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca'dan CHP’li Bekaroğlu'na cevap

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Mehmet Bekaroğlu, 2 milyon 620 bin TL'lik lüks aracın Cübbeli Ahmet Hoca'ya ait olduğunu belirterek, 'Bu insan..
İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!
Gündem

İlham Aliyev, Ermenistan'ı dünyanın gözü önünde rezil rüsva etti!

BM Genel Kurulu’nda konuşan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan’ın işgal ettiği yerlere yasadışı olarak yerleştiğini belirtere..
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı