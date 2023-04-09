  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Cesedi bulunmuştu! Gabonlu öğrenci soruşturmasında flaş gelişme

Türkiye ile Çin arasında dev anlaşma! Tamı tamına 30 bin adet! Bütün dünya şaştı

İlham Aliyev'in ardından bir lider daha TOGG sahibi olacak!

Suudilerden petrol hamlesi: Asya'ya yakınlaşarak ABD'den uzaklaşıyor mu? Şaşırtan karar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan TCG Anadolu müjdesi

Görenler çok şaşırdı! Oktay Kaynarca'dan Kurtlar Vadisi paylaşımı

İngiliz BAE Systems'ten açıklama: Heart Aerospace şirketi ile elektrikli uçaklar için yeni kararı!

Her şey değişebilir! Ünlü tahvil kralından karamsar öngörüsü: Öneri değerinde o öngörü açıklaması

Başakşehir-Kayaşehir metrosunun açılışında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'li İBB'ye ayar

Bakan Fatih Dönmez'den heyecanlandıran açıklama: Cumhurbaşkanımız 20 Nisan'da müjdeyi duyuracak!
Spor Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya
Spor

Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya

Yeniakit Publisher
2023-04-09 00:07:00 -
Milli okçu Mete Gazoz'dan bronz madalya

Milli okçu Mete Gazoz, İngiltere'de düzenlenen Avrupa Grand Prix 1. Ayak müsabakalarında bronz madalya kazandı.

Türkiye Okçuluk Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Lilleshall kentinde gerçekleştirilen organizasyonda Mete Gazoz, erkekler klasik yay çeyrek finalinde Alman Felix Wieser'i 6-0 yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı finalde Hollandalı Steve Wijler ile karşılaşan ay-yıldızlı sporcu, rakibine 6-4 yenildi.

Mete Gazoz, Alman Maximilian Weckmueller ile bronz madalya mücadelesi verdi. Rakibini 7-3 mağlup eden Mete, bronz madalyaya uzandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23