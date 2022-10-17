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Spor Milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki Dünya Kupası Finalinde 3. oldu
Spor

Milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki Dünya Kupası Finalinde 3. oldu

Olimpiyat şampiyonu milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki 2022 Dünya Kupası Finali'ni bronz madalya ile tamamladı.

Yeniakit Publisher
2022-10-17 01:08:00 -
Milli okçu Mete Gazoz, Meksika'daki Dünya Kupası Finalinde 3. oldu

Meksika'nın Tlaxcala şehrinde düzenlenen finallerde Mete Gazoz, İtalyan rakibi Mauro Nespoli'yi çeyrek final maçında yenerek yarı finale yükseldi.

Yarı final müsabakasında İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia'ya yenilen Mete Gazoz, üçüncülük müsabakasında Kim Je Deok'u 6-4 yenerek bronz madalyanın sahibi oldu.

2022 Dünya Kupası Finali'ni Güney Koreli okçu Kim Woo-jin kazanırken, İspanya'dan Miguel Alvarino Garcia ise ikinci sırayı elde etti.

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