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Milli okçu, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada madalya kazandı

- Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki milli sporcu Emirhan Kısa, katıldığı ilk uluslararası turnuva olan Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda bronz madalya kazanmanın gururunu yaşıyor- Emirhan Kısa: "Bir sonraki hedefim, gelecek yıl Avrupa şampiyonu olmak"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
Milli okçu, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada madalya kazandı


SAMSUN (AA) - MUSTAFA ÇAVUŞ - Samsun'un Kavak ilçesinde yaşayan 15 yaşındaki milli okçu Emirhan Kısa, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada madalya almanın sevincini yaşıyor.

Milli okçu, İspanya'da geçen ay düzenlenen 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası'nda Batuhan Akçaoğlu ve Yakup Yıldız'dan oluşan Makaralı Yay Yıldız Erkek Takımı ile bronz madalya elde etti.

Kariyerinde 2 Türkiye şampiyonluğu ile Türkiye rekoru bulunan milli sporcu, katıldığı ilk uluslararası şampiyonada takım halinde üçüncü olarak ilk uluslararası madalyasını kazandı.

Emirhan Kısa, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okçuluğa 3 yıl önce başladığını, bu sürede Türkiye şampiyonluklarının yanı sıra 15 oku da tam hedeften vurarak Türkiye rekoru kırdığını söyledi.

Hedefinin gelecek yıl yapılacak Avrupa Şampiyonası'nda altın madalyaya uzanmak olduğuna işaret eden Emirhan, şunları kaydetti:

"3 yıl önce sporcu taraması yapmak için antrenörüm İsa Özer geldi. Ben de seçmelere katıldım. Fizik olarak yeterli bulmuş hocamız, o şekilde spora başladım. Türkiye şampiyonlukları kazandım. Son olarak takım haline dünya üçüncülüğü kazandık. Bir sonraki hedefim, gelecek yıl Avrupa şampiyonu olmak."

Antrenör İsa Özer ise milli sporcunun 3 yıl önce okçuluk ile tanışmasına rağmen birçok başarıya imza attığına dikkati çekerek, gelecek yılki Avrupa Şampiyonası'nda ay-yıldızlı bayrağı dalgalandırmayı hedeflediklerini aktardı.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:08
  1. 2019 Gençler ve Yıldızlar Dünya Okçuluk Şampiyonası
  2. Emirhan Kısa
  3. İsa Özer
  4. Milli Okçu

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