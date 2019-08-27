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Milli odalardan 'kayyım'a destek

Her fırsatta Türkiye’nin milli-manevi değerlerine karşı tavır takınan TMMOB, TTB, DİSK, KESK gibi oda ve sendikalar kayyım atamalarını eleştirirken, sağduyulu milli odalardan kayyımlara destek, karanlık odalara tepki geldi.

27 Ağustos 2019 Salı 09:46
Milli odalardan 'kayyım'a destek

Terörle ilişkisi bulunan Van, Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyım atanmasından rahatsızlığını dile getiren Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB), Türk Tabipleri Birliği (TTB), Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) ve Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu’na (KESK) milli odalar tepki gösterdi.

Devlet gerekeni yaptı

Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz, “Diyarbakır, Mardin ve Van Büyükşehir Belediye Başkanlarının görevden alınarak yerlerine kayyım atanmasını haklı gerekçelere dayalı hukuki bir adım olarak görüyoruz. Devletin imkânlarını terör örgütüne imkân olarak sunmak dünyanın  her yerinde suç olarak kabul edilir. Bu noktada devlet vatandaşının fikir hürriyetine karşı çıkmak adına bir hareket sergilememiştir. Devlet, ülke insanının yaşamsal hakları ve kaliteli hizmet almaları için verilen imkânlara dokunulduğu noktaya müdahale etmiş ve vatandaşının hakkını muhafaza için yapması gerekeni yapmıştır. Devletin, millete hizmet için tahsis ettiği imkânı terör örgütüne sunanları ve buna yönelik atılan adımları bertaraf etmek için belediye başkanlarının görevden alınması devletin vatandaşının hakkına sahip çıkmasıdır” değerlendirmesinde bulundu.

Bu zihniyet farklı düşünceden rahatsız

Bu karar ideolojik bir karar değil hukuki bir karardır” diyen Türkyılmaz, “Malum zihniyetin, binlerce evladımızın ölümüne sebep olanlara karşı bugüne kadar bir açıklama yapmaması da oldukça manidardır. Devletin makamında oturanlar teröristlere destek verdiklerini açıkça dile getirirken ve tüm fiiliyatlarını bu açıklamalar ile desteklerken bu kurum ve kuruluşlar neden seslerini çıkarmazlar? Bu ülke 28 Şubat döneminde ikna odaları gibi bir ayıp yaşarken, bu zihniyet hangi açıklamayı yapmıştır ve parti kapatma davalarında bu zihniyetten neden ses çıkmamıştır? Bu zihniyetin kendileriyle aynı düşünen iktidarlara yaklaşımlarıyla, farklı düşünen iktidarlara yaklaşımları aynı değildir. Bunun sebebi demokrasi veya halkın iradesi değildir. Bu zihniyetin derdi kendileri gibi olmayanları suçlamak ve yok etmek fikridir” ifadelerini kullandı.

Odalar mesleki ilim konusunda kaç rapor hazırladı?

Odaların mesleki konularda neler yaptığına değinen Türkyılmaz, “Başlarında bulundukları kurum ya da kuruluşlar iddia ettikleri gibi emek-ekmek derdindeyseler son 30-40 yıldır iktidarlara hangi mesleki ve ilmi konuda, kaç tane rapor hazırlayıp çözüm önerisinde bulunmuşlardır? Devletin atılım gerçekleştirdiği hangi adıma katkıda bulunmuşlardır? Ülkemizin sözde aydınları ve fikir hürriyeti çığırtkanları neden doğuda mağdur edilen halkımız için ses çıkarmazlar? Devletin halkına hizmet için verdiği bütçeyi terör örgütlerine imkân olarak sunanları neden desteklerler? Bunu vatanını seven bir insanın anlayabilmesi mümkün değildir” dedi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 09:46
  1. Van Mardin ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyeleri’ne kayyım atanması
  2. Türk Mühendis ve Mimarlar Odaları Birliği (TMMOB)
  3. Türk Tabipleri Birliği (TTB)
  4. Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK)
  5. Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK)
  6. Orman Mühendisleri Odası Genel Başkanı Hasan Türkyılmaz
  7. 28 Şubat dönemi

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