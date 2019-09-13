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Milli Muharip Uçak Türkiye’de ilk kez Teknofest’te gösterilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini Teknofest kapsamında vatandaşlarla buluşturacak.

13 Eylül 2019 Cuma 10:16
Milli Muharip Uçak Türkiye’de ilk kez Teknofest’te gösterilecek

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini Teknofest kapsamında vatandaşlarla buluşturacak.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 17-22 Eylül 2019 tarihlerinde İstanbul Atatürk Havalimanı’nda gerçekleşecek olan Teknofest Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivalinde Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği milli projelerini buluşturacak. Geçtiğimiz aylarda ilk kez Fransa Paris Air Show’da tanıtımı yapılan ve dünyanın sayılı teknolojilerinden olan 5. nesil savaş uçağı olarak yerini alacak Milli Muharip Uçak’ın (MMU) birebir modeli ilk kez Türkiye’de Teknofest’te yerini alacak. MMU’nun yanı sıra GÖKBEY, ANKA, AKSUNGUR, Ağır Sınıf Taarruz Helikopteri ve HÜRJET ürünlerinin de sergileneceği festivalde; HÜRKUŞ Eğitim Uçağı uçuş gösterileri yapacak.


MMU’nun Türkiye’de ilk kez sergilenecek olmasına ilişkin duygularını paylaşan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, “Türkiye tarihinin en önemli projesini, Türkiye’nin ve dünyanın yakından takip ettiği TEKNOFEST’te sergileyecek olmanın gururunu yaşıyoruz. MMU, dünyaya artık ‘biz de varız’ demenin diğer adıdır. Üretim teknolojisi ile dünyada sadece üç ülkede üretilen 5. Nesil savaş uçağını en güncel teknoloji ile Türkiye’de üreteceğiz. Kararlılıkla bu milli projemizin gerçekleştirilmesi için gece gündüz çalışıyoruz. Gençlerimize güvenimiz ve inancımız tam, bu proje için dünyanın birçok önemli havacılık şirketinde çalışan Türk genç mühendisleri bünyemize kazandırdık. Bu proje Türkiye’nin yeni nesil gençlerinin eseri olacak” dedi.


Türk Havacılık ve Uzay Sanayii tarafından tasarlanan ve üretilen Türkiye’nin ilk özgün temel eğitim uçağı HÜRKUŞ, uçuş gösterileri ile Teknofest’e katılan havacılık tutkunlarının nefeslerini kesecek. Dünyanın çeşitli ülkelerinde gerçekleştirdiği uçuş gösterileri ile adından bahsettiren ve geçtiğimiz yıl Teknofest’te yaptığı uçuş gösterisi ile ilgi odağı olan üstün kabiliyetli özgün eğitim uçağı HÜRKUŞ ile bu yıl da izleyenlere keyifli gösteriler sunmaya hazırlanıyor.


Teknofest kapsamında ilk kez Türkiye’de gösterilecek MMU ile birlikte Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, ilk kez “Operasyon ATAK” mobil oyun uygulamasını da oyun tutkunlarının beğenisine sunacak. Ulusal ve uluslararası mobil oyun takipçilerinin kullanımına “Operasyon ANKA” ile geçtiğimiz aylarda merhaba diyen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, Teknofest’te ilk kez “Operasyon ATAK” mobil oyun uygulaması ile de mobil oyun severleri heyecanlandıracak. Mobil uygulama marketlerinden ücretsiz indirilebilecek olan “Operasyon ATAK” sürpriz bir lansman programı ile Teknofest’te tanıtılacak.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 10:16
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