Milli Muharip Uçak Kaan'ın rakibinden 401 milyon dolarlık sözleşme! Herkes 'bu nasıl olur?' diyor

Güney Kore’nin yeni nesil savaş uçağı KF-21, seri üretime geçiyor. DAPA ile Hanwha Aerospace, KF-21 için F414 motoru tedariki için sözleşme imzaladı.

Hanwha Aerospace, KF-21 için ilk parti seri üretim motorları tedarik etmek üzere Güney Kore Savunma Tedarik Programı İdaresi (DAPA) ile bir sözleşme imzaladığını duyurdu. Sözleşme yaklaşık 401 milyon ABD Doları değerinde. Sözleşme kapsamında Hanwha, Haziran 2024’ten Aralık 2027’ye kadar KF-21 için 40’tan fazla F414 turbofan motoru ve yedek modül teslim edecek. Ayrıca şirket, motor bakım kılavuzları ve yerinde teknik destek hizmetleri de sağlayacak.

Güney Kore’nin tek uçak motoru üreticisi olan Hanwha Aerospace, 45 yılda 10.000’den fazla motor üretti. Şirket ayrıca Kore’nin kendi teknolojisiyle geliştirilen gelişmiş havacılık motorlarının kurulumunu sağlamak için teknik yetenekler geliştirmeye ve endüstriyel bir ekosistem oluşturmaya odaklanmış durumda.

Hanwha Aerospace, 1979’dan bu yana lisans altı üretimi yoluyla F-4, KF-5, KF-16, F-15K ve T-50 dahil olmak üzere Kore askeri uçakları için motor tedariki gerçekleştirdi. KF-21 için F414 motoru, ABD merkezli GE Aerospace’ten alınan lisansla şirketin Changwon Fabrikası’da üretilecek.

Öte yandan şirket, GCAP Projesi kapsamında 6. nesil motor teknolojisinde aktif olarak araştırma ve geliştirme çalışmalarını sürdürüyor.

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KF-21 Boramae programı

KF-X olarak adlandırılan KF-21 programı, Güney Kore hükümeti tarafından yürütülen şimdiye kadarki en büyük savunma projesi olarak biliniyor.

Dördüncü nesil bir avcı uçağına kıyasla görünürlüğü çok düşük olan 4,5 nesil KF-21 Boramae uçağının geliştirilme bedeli için, Endonezya’nın da yüzde 20 katkıda bulunmayı taahhüt ettiği 8,8 trilyon won (7,1 milyar $) bütçe ayrılmış durumda.

Proje, 2015’ten 2028’e kadar 13 yıl boyunca iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşama, uçağın geliştirilmesine ve 2015 ile 2026 yılları arasında havadan havaya muharebe için kabiliyetlerin geliştirilmesine odaklanıyor.

Havadan karaya operasyonları yürütmek için havadan karaya atış kabiliyetleri 2026 ile 2028 yılları arasında yapılacak olan ikinci aşamada geliştirilecek.

Korea Aerospace Industries (KAI), 2032 yılına kadar Güney Kore Hava Kuvvetleri’ne 120 adet KF-21 Boramae savaş uçağı teslim etmeyi hedefliyor.

Kaynak: SavunmaSanayiST