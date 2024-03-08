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Teknoloji

Milli Muharip Uçak Kaan için beklenmedik karar! Küçültülecek

Yeniakit Publisher
2024-03-08 08:43:00 -
Milli Muharip Uçak Kaan için beklenmedik karar! Küçültülecek

Savunma-havacılık uzmanı Tolga Özbek, Milli Muharip Uçak Kaan ile ilgili çarpıcı bir iddiada bulundu. Özbek'e göre, MMU Kaan'ın boyu kısalacak.

21 Şubat 2024 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştiren Milli Muharip Uçak KAAN gökyüzüyle yeniden buluşmaya hazırlanıyor. 13 dakikalık ilk seyre dair parametre analizlerinin tamamlanmasının ardından KAAN, Mürted Hava Üssü'nden ikinci kez havalanarak bu kez daha uzun süre uçuş gerçekleştirecek.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) ekipleri ise bir yandan 2025 yılında uçması hedefiyle KAAN'ın ikinci prototipini üretiyor. Milli uçağa ilişkin son bilgileri Youtube kanalındaki yayınında paylaşan savunma-havacılık uzmanı Tolga Özbek çarpıcı bir iddia ortaya attı.

KAAN'ın yeni prototipinde boyutunun bir miktar küçültüleceğini öne süren Özbek, 21 metre uzunluğundaki uçağın yeni halinin daha kısa olacağını söyledi.

Boyu biraz kısabilir

"KAAN'ın yeni prototipi için çalışmalar hızla devam ediyor. İkinci uçaktan sonra bunu üçüncü prototip izleyecek. Milli Muharip Uçak KAAN ile ilgili bazı yapısal değişiklikler planlanıyor. Boyutu birazcık küçültülecek. Burun kısmıyla ilgili çalışmalar yapılacak" diyen Özbek, KAAN'a ilişkin gelişmelerin dünya çapında yankılandığına dikkat çekti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TUSAŞ mühendislerinin KAAN'a yönelik ilgiden oldukça mutlu olduğunu, bu doğrultuda çalışmaların hızlanarak devam edeceğini söyleyen Özbek'e göre, Baykar üretimi taarruzî insansız hava aracı AKINCI konusunda da farklı görev tanımlarına ilişkin planlar yapılıyor.

Geçtiğimiz günlerde her biri 850 beygir gücünde iki motorla uçuş gerçekleştiren AKINCI-C, toplamda 1700 beygir güce ulaştı. Kanada merkezli Pratt&Whitney yapımı 750 beygirlik PT-6 motorlarıyla AKINCI-B'yi Mart 2022'den beri başarıyla uçuran ve bu TİHA'ları TSK envanterine teslim eden Baykar, AKINCI-C'de hangi motorun kullanıldığına ilişkin bir bilgi açıklamadı.

Şimdi B serisinden daha da güçlü hale gelen AKINCI-C'nin 'hava-soj' görevine hazırlandığı iddia ediliyor.

 AESA radarlar

Havacılık uzmanı Tolga Özbek, AKINCI'daki 'daha güçlü' motorların hem elektronik harp aygıtları hem de ASELSAN yapımı modern AESA radarının ihtiyaç duyduğu enerjiyi karşılayacağını belirtiyor.

Özbek şunları söylüyor:

"AKINCI-C'de kullanılan motorun PTA-66D olduğunu tahmin ediyoruz. Pratt&Whitney yapımı iki motor var, 1700 beygirlik. Motor gücünüz arttıkça hava aracının ağırlığı da artıyor ama taşıma kapasitesi yükseliyor. Motor nasıl pervaneyi çevirip hava aracını uçuruyorsa aynı zamanda uçaktaki sistemler için elektrik üretiyor. Malum AKINCI için ASELSAN'ın geliştirdiği AESA radarını bekliyoruz.

AESA radarının çok ciddi bir elektrik tüketimi var. Bu enerjinin PT-6'nın 850 beygirlik güçlü versiyonu ile karşılanması hedefleniyor. Daha hafif motor koyduğunuz zaman havada uzun süre kalabiliyorsunuz, daha yavaş uçuyorsunuz, taşıma kapasiteniz az ama uzun saatler havada kalabiliyorsunuz. O görevi biraz AKSUNGUR üstlenecek gibi görünüyor.

Önümüzdeki dönemde AKINCI'da farklı bir model görebiliriz. Havada elektronik karıştırma amaçlı kullanılabilecek bir model daha gelecek. Bunun için PT-6'nın güçlü motorlarından yararlanılır diye düşünüyorum."

 

KORAL projesi

Halihazırda TUSAŞ'ın 'uçan KORAL' olarak da bilinen hava-soj projesi devam ediyor. Bombardier Global 6000 tipi 4 adet modern iş jeti TUSAŞ tarafından ASELSAN desteğiyle elektronik harp uçaklarına dönüştürülüyor.

Uçakların 2026'dan itibaren hazır hale gelmesi beklenirken, insanlı hava-soj jetlerine insansız uçakların da eklenmesi, Türk Hava Kuvvetleri'nin elektronik harp kabiliyetini daha da artıracak.

Geçtiğimiz günlerde 850 beygirlik 2 adet motorla uçan AKINCI-C'nin önümüzdeki dönemde daha da güçlü motorlar kullanması olası görünüyor.

Hava-soj olarak tasarlanacak AKINCI'ların aynı zamanda yakın gelecekte sürü dron saldırıları için kullanılacağı da biliniyor. STM imzalı ALPAGU ve ALPAGUT tipi kamikaze dronlar sürüler halinde AKINCI TİHA'dan ateşlenecek.

KAYNAK: TR HABER

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