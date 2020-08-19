Milli motosikletçilerin hedefi İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletmek

ANKARA (AA) - FATİH ÇAKMAK - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF) Başkanı Bekir Yunus Uçar, milli motosikletçilerin performanslarından memnun olduklarını, İspanya yarışında Toprak Razgatlıoğlu'nun İstiklal Marşı'nı dinleteceğine inandıklarını söyledi.

TMF Başkanı Uçar, milli motosikletçiler Toprak Razgatlıoğlu, Bahattin Sofuoğlu, Can Öncü, Deniz Öncü ve Asrın Rodi Pak'ın katıldıkları ve yapacakları yarışları AA muhabirine değerlendirdi.



Dünya Superbike Şampiyonası'nın milyonlarca insanın yakından takip ettiği çok önemli bir organizasyon olduğunu belirten Uçar, "Koronavirüs salgını nedeniyle verilen 5 aylık aranın ardından bu seride yarışan milli sporcumuz şampiyonaya çok iyi başladı. Toprak Razgatlıoğlu'nun PATA Yamaha takımıyla 6 kez ödül kürsüsüne çıkmasından dolayı çok mutluyuz." diye konuştu.

Uçar, Toprak Razgatlıoğlu'nun İspanya ve Portekiz'deki yarışlarda birinci olmak için çok uğraştığını kaydederek, "Dünya Superbike Şampiyonası'nın en genç ve en dikkati çeken şampiyon adayına sahibiz. Motor sporlarıyla ilgilenen herkes, 24 yaşındaki milli sporcumuzu takip ediyor. Milli Takımlar Kaptanımız Kenan Sofuoğlu da her yarışta milli sporcumuza önderlik yaptı. Razgatlıoğlu, çok istediğimiz birincilik için büyük emek harcıyor. En son Aragon'da katıldığı testler çok iyi geçti. İnşallah önümüzdeki İspanya yarışında İstiklal Marşı'mızı bütün dünyaya dinleteceğiz." ifadelerini kullandı.





- "Bahattin Sofuoğlu kendine olan güveni boşa çıkarmadı"





TMF Başkanı Uçar, kendisinin ve Milli Takımlar Kaptanı Kenan Sofuoğlu'nun Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yarışan Bahattin Sofuoğlu'na çok güvendiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"İspanya ve hemen ardından Portekiz'deki yarışlarda Bahattin Sofuoğlu kendine olan güveni boşa çıkarmadı. İspanya'da sezona çok iyi başlayıp İstiklal Marşı'mızı çaldırması bizi çok mutlu etti. Hem sürüş stili hem de yarış zekasıyla diğer sporcular arasından çabucak sivrildi. Supersport 300 sınıfı, çok zor bir kategori. Herkes eşit şartlarda ve denk güçlere sahip. Burada ödül kürsüsüne çıkmak için pilotajınızın çok iyi olması lazım. Bu da Bahattin gibi genç bir yetenekte fazlasıyla var. Genel klasmanda ikinci sırada yer alan 17 yaşındaki sporcumuz, gelecek yarışlarda alacağı derecelerle sezonu çok iyi bir yerde tamamlayacak."





- "Can Öncü motor sporları tarihine geçti"





Milli motosikletçi Can Öncü'nün ise ilk kez Dünya Supersport Şampiyonası'nda boy gösterdiğini hatırlatan Uçar, "Hem yeni bir sınıfa hem de 600 cc'lik yeni bir motosiklete alışmaya çalışıyor. Bu sezon alışma senesi olmasına rağmen tecrübeli rakipleriyle arasındaki zaman farkını kapatmaya başladı." değerlendirmesinde bulundu.

Uçar, Can Öncü'nün neler yapabileceğini çok iyi bildiklerini anlatarak, "Grand prix tarihinin yarış kazanan en genç yarışçısı olarak motor sporları tarihine geçti. Hocası Kenan Sofuoğlu'nun efsaneleştiği supersportta bayrağımızı devraldı. Turkish Team ile birlikte ay-yıldızlı bayrağımızı gelecek yarışlarda en iyi şekilde temsil edecek." ifadelerini kullandı.





- "Deniz Öncü'yü Avusturya'da ödül kürsüsünde göreceğimizden eminim"





Milli motosikletçi Deniz Öncü'nün Dünya Moto3 Şampiyonası'nda geçen hafta sonu Avusturya'da rakipleriyle baş edebileceğini gösterdiğini aktaran Uçar, şunları kaydetti:

"Dünya Moto3 Şampiyonası'nda milli sporcu Deniz Öncü, beş yarışı geride bıraktı. Katar'da sezona çok iyi başlamasına rağmen koronavirüs arasından sonra İspanya ve Çekya ayaklarında istediğimiz sonuçları alamadık. Avusturya yarışına çok iyi hazırlandı. İyi bir performans sergiledi."

Deniz Öncü'nün henüz 17 yaşında olduğunu ve rakipleri karşısında gerçek gücünü ortaya koyduğunu ifade eden Uçar, "Moto3'te güçler birbirine çok yakın, rekabet fazla ve çok ama çok zorlu bir sınıf. Deniz Öncü, ikizi Can'dan sonra bu sınıfta ödül kürsüsüne çıkabilecek potansiyele sahip. Pazar günü (23 Ağustos) yapılacak Avusturya Grand Prix'sinde Deniz Öncü'yü ödül kürsüsünde göreceğimizden eminim." şeklinde görüş belirtti.

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının motosiklet sporcularını da çok etkilediğini aktaran başkan Uçar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Uluslararası şampiyonalarda mücadele etmek için hazırlanan birçok sporcumuz maalesef planlarını ertelemek zorunda kaldı. Avrupa Süpermoto Şampiyonası, Avrupa ve Balkan Şampiyonaları, Asya Yetenek Kupası ve diğer uluslararası yarışlarda birçok sporcumuzla ülkemizi temsil etme planları yapıyorduk. Sadece İspanya Superbike Şampiyonası'nda Asrın Rodi Pak ile start alabildik. Genç sporcumuz geride kalan iki ayakta büyük gelişim gösterdi. Sezonun kalan 4 ayak yarışında da ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacak."