  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçilerin dünya şampiyonalarındaki mücadelesi sürüyor
Spor

Milli motosikletçilerin dünya şampiyonalarındaki mücadelesi sürüyor

- Can Öncü, Dünya Supersport Şampiyonası'nın dördüncü ayağında ilk yarışta 13'üncü oldu - Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda yarışan Bahattin Sofuoğlu İspanya'da pist rekoru kırmasına rağmen düşerek mücadeleyi tamamlayamadı

Yeniakit Publisher
2020-08-29 18:38:05 -
Milli motosikletçilerin dünya şampiyonalarındaki mücadelesi sürüyor


İSTANBUL (AA) - Milli motosikletçiler, Dünya Supersport ve Dünya Supersport 300 Şampiyonalarındaki mücadelesine devam ediyor.

Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Dünya Supersport Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden Can Öncü, İspanya'nın MotorLand Aragon Pisti'ndeki sezonun dördüncü ayağının ilk yarışında 13'üncü oldu.

Yarışa 10. sıradan başlayan "Turkish KNN Team" pilotu, 9'uncu sıraya yükselmesine rağmen 4'üncü turda 13'üncü sıraya geriledi. Yarışın son iki turunda 11'inciliği zorlayan 17 yaşındaki Can Öncü mücadeleden 13'üncülükle ayrıldı.

Şampiyonada yarın TSİ 13.30'da ikinci yarış yapılacak.


- Bahattin Sofuoğlu pist rekoru kırdı


Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda mücadele veren Bahattin Sofuoğlu, İspanya’da pist rekoru kırmasına rağmen düşerek yarışı tamamlayamadı.

MotorLand Aragon Pisti'nde yapılan şampiyonanın üçüncü ayağında 35 sporcu start aldı. Yarışa 23. sıradan başlayan genç sporcu, 2.06.942 ile pist rekoru kırarak 6. sıraya kadar yükseldi. Çekişmeli geçen yarışta bitime üç tur kala düşen Sofuoğlu, yarıştan puan çıkaramadı.

Mücadelede, 11 sporcu düşerek yarışı tamamlayamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...
Dünya

Merkel Doğu Akdeniz'de tarafını seçti: Tüm Avrupa Birliği ülkeleri...

Doğu Akdeniz'de Türkiye ile Yunanistan arasında yaşanan gerilime ilişkin konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, "Doğu Akdeniz konusunda tü..
Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede
Ekonomi

Teslimat tamamlandı! Türk zırhlı araçları o ülkede

Türk Savunma Sanayii bir ihracatı daha başarıyla gerçekleştirdi. Zırhlı kara aracı üreticisi FNSS, zırhlı araçlarını Umman'a gönderdi. ..
Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!
Siyaset

Akşener’den Millet İttifakı’nı sarsacak 2023 çıkışı!

Muhalif seçmen ABB Başkanı Mansur Yavaş’ı 2023’te aday olarak görmek isterken, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da çalışmalara başladı. Buna karşı..
Satılık 2014 model Ford Focus
Satılık 2014 model Ford Focus

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı