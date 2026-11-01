Milli motosikletçiden büyük başarı! İspanya’da 3. oldu
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Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya’da düzenlene Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta 3'üncü olarak podyum sevinci yaşadı.
Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta baaşrı kazandı.
Ay-yıldızlı genç motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağına Jerez de la Frontera kentinde bulunan Circuito de Jerez Pisti'nde çıktı.
I+DENT Takımı adına Jerez'de dün ilk yarışı 3. tamamlamayı başaran Kadir Erbay, bugünkü ikinci yarışı ise 4. bitirdi.
İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.