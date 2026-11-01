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Spor Milli motosikletçiden büyük başarı! İspanya’da 3. oldu
Spor

Milli motosikletçiden büyük başarı! İspanya’da 3. oldu

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Milli motosikletçiden büyük başarı! İspanya’da 3. oldu

Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya’da düzenlene Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta 3'üncü olarak podyum sevinci yaşadı.

Milli motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda ilk yarışta baaşrı kazandı.

Ay-yıldızlı genç motosikletçi Kadir Erbay, İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezonun son ayağına Jerez de la Frontera kentinde bulunan Circuito de Jerez Pisti'nde çıktı.

I+DENT Takımı adına Jerez'de dün ilk yarışı 3. tamamlamayı başaran Kadir Erbay, bugünkü ikinci yarışı ise 4. bitirdi.

İspanya Superbike Şampiyonası'nda sezon sonu genel klasman sıralaması henüz yayınlanmadı.

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