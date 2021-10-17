Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu Arjantin'de ilk yarışı kazandı

Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarış öncesi sıralama yarışında mücadele etti.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan Toprak Razgatlıoğlu, sıralama yarışında damalı bayrağı ikinci sırada geçerek, ilk yarışa ikinci cepten başlama hakkı elde etti.

Superpole yarışını, Ducati pilotu Scott Redding birinci, bir diğer Ducati pilotu Axel Bassani ise üçüncü sırada bitirdi.

Razgatlıoğlu, şampiyonanın 12. ayağında ilk gün Superpole yarışında ikinci oldu.

İlk yarışı kazandı



Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'in 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde bugünkü ilk yarışa ikinci cepten başladı.

Pata Yamaha with Brixx WorldSBK takımı adına yarışan ay-yıldızlı motosikletçi, 25. doğum gününde ilk yarışta damalı bayrağı birinci sırada geçti.

Bu yılki 12. birinciliğini elde eden Toprak Razgatlıoğlu, Arjantin'de de podyumun zirvesinde yer alarak İstiklal Marşı'nı dinletti.

Yarışı, Kawasaki pilotu Jonathan Rea ikinci, Ducati pilotu Michael Ruben Rinaldi ise üçüncü sırada bitirdi.

Bu sonuçla Toprak Razgatlıoğlu, şampiyonada genel klasmanda en yakın rakibi Jonathan Rea'nın 29 puan (474) önünde 503 puanla zirvedeki yerini korurken, şampiyonluk için de büyük avantaj elde etti.

Red Bull sporcusu, TSİ 18.00'de superpole yarışında, TSİ 21.00'de ise ikinci yarışta mücadele edecek.

Toprak Razgatlıoğlu, yarış sonrası açıklamasında, "Burada çok güçlüyüz. Dün de söylemiştim, iyi starta ihtiyacım vardı. Daha güçlüyüz, takımıma çok teşekkür ediyorum. Bugün aynı zamanda doğum günüm. Benim için mükemmel bir gün, yarın daha fazlasını deneyeceğim." diye konuştu.

Bakan Kasapoğlu'ndan 'Emin adımlarla şampiyonluğa; Toprak Razgatlıoğlu' paylaşımı

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Toprak Razgatlıoğlu'nun şampiyonluk için büyük avantaj elde etmesine gönderme yaparak, "Emin adımlarla şampiyonluğa; Toprak Razgatlıoğlu" paylaşımında bulundu.

Bakan Kasapoğlu'nun Razgatlıoğlu'nu kutladığı görüntülü mesajında, milli sporcu podyumun zirvesindeki yerini alıyor ve İstiklal Marşı'nı dünyaya dinletiyor.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu da Bakan Kasapoğlu'nun paylaşımına "İnşallah" ve Türk bayrağı ile yanıt verdi.

Can Öncü Arjantin'de 3. olarak podyuma çıktı

Milli motosikletçi Can Öncü de Dünya Supersport Şampiyonası'nın Arjantin'deki 11. ayağında gerçekleştirilen ilk yarışta 3. olarak podyum sevinci yaşadı.

Kawasaki Puccetti takımı adına yarışan ay-yıldızlı sporcu, Arjantin'de 4,2 kilometre uzunluğa sahip San Juan Villicum Pisti'nde mücadele etti.

Can Öncü, büyük çekişmenin yaşandığı yarışta damalı bayrağı üçüncü sırada geçerek podyuma çıktı.

Yarışı, Yamaha pilotu Jules Cluzel birinci, bir başka Yamaha pilotu Manuel Gonzalez ise ikinci sırada tamamladı.

Milli sporcu, bu sonuçla şampiyonada genel klasmanda 143 puanla 7. sıraya yükseldi.