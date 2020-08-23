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Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü taburcu edildi
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü taburcu edildi

Yeniakit Publisher
2020-08-23 23:06:18 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü taburcu edildi

İSTANBUL (AA) - Dünya Moto3 Şampiyonası'nda yaptığı kaza sonrasında hastaneye kaldırılan milli motosikletçi Deniz Öncü, taburcu edildi.

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayağında Avusturya'da piste çıkan Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak hastaneye kaldırıldı.

Deniz'in sağlık durumu hakkında dünya şampiyonu eski milli motosikletçi ve AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, sosyal medya hesabından bilgi verdi.

Sofuoğlu, "Milli sporcumuz Deniz Öncü, bugün Avusturya'da yapmış olduğu kaza sonrası hastaneye kaldırılmıştı. Az önce hastaneden çıkış yaptı. Hiçbir problem yok." ifadelerini kullandı.

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