  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı
Spor

Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı

Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayak yarışında kaza yapan Deniz Öncü, ilk kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı

Yeniakit Publisher
2020-08-23 14:33:25 -
Milli motosikletçi Deniz Öncü, Avusturya yarışında kaza yaptı

ANKARA (AA) - Türkiye Motosiklet Federasyonu (TMF), milli motosikletçi Deniz Öncü'nün Dünya Moto3 Şampiyonası'nda kaza yaptığını bildirdi.

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, milli motosikletçi Deniz Öncü, bugün Avusturya'daki Dünya Moto3 Şampiyonası'nın altıncı ayak yarışında takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaptı.

Deniz Öncü kazanın ardından ilk kontrolleri yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.

Türkiye Motosiklet Federasyonu konuyla ilgili sosyal medya hesabından "Avusturya yarışında milli sporcumuz Deniz Öncü, takım arkadaşı ile yaşadığı temas nedeniyle kaza yaparak yarış dışı kaldı. Deniz Öncü, tıbbi merkezdeki kontrollerin ardından daha fazla tarama için hastaneye götürülüyor. Dualarımız seninle Deniz." paylaşımında bulundu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın
Ekonomi

Kaan Sarıaydın üstüne basa basa uyardı: Sakın satmayın hatta gidip alın

Stratejist ve ekonomist Kaan Sarıaydın, Karadeniz'de 320 milyar metreküp doğalgaz bulunmasının ardından tarihi bir uyarıda bulundu.
Gazete oku gazete manşetleri 1. sayfa haberleri
Medya

Gazete oku gazete manşetleri 1. sayfa haberleri

Gazete manşetleri gündemi takip eden ancak iş yoğunluğundan dolayı gazete alıp da son dakika güncel haberleri, dünyada ve Türkiye’de yaşanan..
Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması
Gündem

Ne diyeceği merak ediliyordu! Ahmet Davutoğlu'ndan doğal gaz açıklaması

Türkiye'nin Karadeniz'deki 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmesiyle ilgili açıklama yapan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Dav..
Satılık 2014 model Dacia Dokker
Satılık 2014 model Dacia Dokker

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı