  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu
Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu

Yeniakit Publisher
2020-09-05 18:13:35 -
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, İspanya'da ikinci oldu

İSTANBUL (AA) - Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil eden milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, sezonun dördüncü etabı İspanya'da ilk yarışı 2. sırada bitirdi.

Şampiyonanın üçüncü ayağında geçen hafta yine İspanya'da yaşadığı kazalardan dolayı yarışı bitiremeyen Bahattin Sofuoğlu, MotorLand Aragon Pisti'nde 9 tur üzerinden gerçekleştirilen mücadeleye pole pozisyonundan başladı.

Dünya Supersport 300 Şampiyonası'nda pole pozisyonunu kazanan ilk Türk yarışçı olan 17 yaşındaki Sofuoğlu, yarışı 2. sırada tamamladı.

Biblion Motoxracing Yamaha takımıyla Türkiye adına yarışan Sofuoğlu, ikinci yarışta yarın 16.15'te piste çıkacak.

Öte yandan Dünya Supersport Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Can Öncü, aynı pistte çıktığı Dünya Supersport Şampiyonası'nın beşinci ayak yarışında düştü ve yarışı tamamlayamadı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum
Gündem

Fransa'nın gönderdiği uçak gemisiyle ilgili bomba açıklama: Hayat şansı vermiyorum

Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Fransa'nın Doğu Akdeniz'e gönderdiği Charles De Gaulle uçak gemisiyle ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. G..
İran'da patlama! Onlarca yaralı var
Dünya

İran'da patlama! Onlarca yaralı var

İran'ın İlam eyaletinde bir TIR'ın taşıdığı klor gazı kapsülünün patlaması sonucu çok sayıda kişi yaralandı.
Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu
Dünya

Çakal Carlos’tan olay sözler: Türkiye Katar'da buna engel oldu

Baran dergisi yazarı Çakal Carlos, haftalık yazısında, BAE-İsrail anlaşmasına ilişkin çarpıcı ifadeler kullandı.
Satılık 2017 model Toyota Corolla
Satılık 2017 model Toyota Corolla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı