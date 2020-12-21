Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorisindeki üç fotoğrafı oyladı.

Sofuoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafını tercih eden Bahattin Sofuoğlu, yaşam kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Milli motosikletçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem spor turnuvaları hem sporcu açısından zor günler geçirdiklerini belirterek, bu süreci fotoğrafların söze gerek olmadan anlattığını ifade etti. Milli sporcu, ayrıca tercih yapmakta zorlandığı bu fotoğrafları çekerek Türkiye ve dünya gündemini çok iyi fotoğraflarla yansıtan AA foto muhabirleri ve muhabirlerine de teşekkür etti.