  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-21 09:56:16 -
Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

ANKARA (AA) - Milli motosikletçi Bahattin Sofuoğlu, Anadolu Ajansı (AA) tarafından düzenlenen "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Bahattin Sofuoğlu, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorisindeki üç fotoğrafı oyladı.

Sofuoğlu, spor kategorisinde Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" isimli fotoğrafına oy verdi.

Haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet" adlı fotoğrafını tercih eden Bahattin Sofuoğlu, yaşam kategorisinde ise Salih Zeki Fazlıoğlu'nun "İstanbul'da koronavirüs önlemleri" adlı fotoğrafı için oy kullandı.

Milli motosikletçi, dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde hem spor turnuvaları hem sporcu açısından zor günler geçirdiklerini belirterek, bu süreci fotoğrafların söze gerek olmadan anlattığını ifade etti. Milli sporcu, ayrıca tercih yapmakta zorlandığı bu fotoğrafları çekerek Türkiye ve dünya gündemini çok iyi fotoğraflarla yansıtan AA foto muhabirleri ve muhabirlerine de teşekkür etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı
Gündem

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker 'Asıl tehlike Mısır değil' dedi ve Kaddafi'nin Türkiye sözlerini ilk kez açıkladı

Emekli Büyükelçi Uluç Özülker, Libya'da diplomat olarak görev yaptığı döneme ve Mısır'ın Akdeniz'deki durumuna ilişkin çarpıcı değerlendirme..
Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar
Dünya

Dünya bu kareyi konuşuyor! Katar bayrağını astılar

Gazeteci Alper Tan, Katar'a uygulanan ambargoya ilişkin bölgeden edindiği bir fotoğraf karesini kamuoyu ile paylaştı.
ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir
Dünya

ABD bir ülkeye daha S-400 yaptırımı uygulayabilir

Türkiye'nin Rusya'dan S-400 tedarik etmesinden rahatsız olan ABD, CAATSA yaptırımlarını uygulama kararı aldı. ABD'nin yeni yaptırım uygulaya..
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive
Satılık 2018 model BMW 530İ-xDrive

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay