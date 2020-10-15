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Spor Milli masa tenisçi Ece Haraç, TİGEM Spor'da
Spor

Milli masa tenisçi Ece Haraç, TİGEM Spor'da

Yeniakit Publisher
2020-10-15 13:18:55 -
Milli masa tenisçi Ece Haraç, TİGEM Spor'da

ŞANLIURFA (AA) - Türkiye Masa Tenisi Süper Ligi'nde mücadele geden TİGEM Spor, milli sporcu Ece Haraç ile 1 yıllığına anlaştı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen sezonu 3'üncü tamamlayan TİGEM Spor Kadın Masa Tenisi Takımı, Ece Haraç ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİGEM Spor Kadın Masa Tenisi Takımı Şube Sorumlusu Salih İnce, takımın son 10 yılda birçok başarıya imza attığını, Ece Haraç'ı kadrolarına dahil ettikleri için mutlu olduklarını kaydetti.

Takımın başarılarını sürdüreceğine inandıklarını aktaran İnce, "Başarılı sporcunun TİGEM Spor çatısı altında başarılara imza atacağına inanıyoruz. TİGEM ailesi olarak bu transferin gerçekleştirilmesinde büyük katkısı olan, masa tenisi branşına çok büyük bir değer veren genel müdürümüz ve TİGEM Spor Kulübü Başkanı Ayşe Ayşin Işıkgece'ye ve yönetim kuruluna teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

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