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Spor Milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti
Spor

Milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti

Yeniakit Publisher
2020-12-16 18:13:00 -
Milli maratoncular, iki aylık kamp için Etiyopya'ya gitti

ANKARA (AA) - 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'na hazırlanan milli maratoncular, iki aylık kamp çalışması için Etiyopya'ya gitti.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, milli maratoncular, 18 Şubat 2021'e kadar sürecek Etiyopya'daki kampta olimpiyat öncesindeki baraj geçme müsabakalarına hazırlanacak.

Etiyopya'nın başkenti Addis Ababa'da Elvan Abeylegesse ile Bilal Arslan'ın yönetimindeki mesafe kampında, maraton ve 3 bin metre engelli branşlarında yarışan şu atletler yer alıyor:

Büşra Nur Koku, Esma Aydemir, Tubay Erdal, Yasemin Can Arslan, Tuğba Güvenç, Özlem Kaya, Yavuz Ağralı, Ömer Alkanoğlu, Mestan Turhan.

Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, maratonda erkeklerde barajı geçen dört milli atlet olduğunu, kadınlarda da kotayı tamamlamak için çalıştıklarını belirterek, "Etiyopya kampının atletlerimiz için çok verimli geçeceğini düşünüyorum. Önceki yıllarda buradaki kamp atletlerimize çok faydalı oldu, neredeyse tüm atletlerimiz en iyilerini koşup, madalyalar aldılar. Aynı şekilde bu yıl da kampın olumlu sonuçlarını kısa süre sonra göreceğimize inanıyorum." ifadelerini kullandı.

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