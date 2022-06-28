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Spor Milli maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu İtalya’da altın peşinde
Spor

Milli maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu İtalya’da altın peşinde

2010 yılında Türkiye’den solo ve kafessiz hiç durmadan 26 saat 15 dakikada yüzerek tüm dünya yüzme otoritelerinin dikkatini çeken milli maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu, yeni bir rekor için İtalya’ya gitti.

Yeniakit Publisher
2022-06-28 15:28:00 -
Milli maraton yüzücüsü Alper Sunaçoğlu İtalya’da altın peşinde

YENİ AKİT  ANKARA

Dünyanın en zorlu ve uzun mesafeli maraton yarış parkuru olarak bilinen 2022 Capri Napoli FİNA Gran Prix 36 kilometre uluslar arası yüzme müsabakasında Türkiye’yi temsilen yarışmak üzere davet edilen Alper Sunaçoğlu, Türk Bayrağı’nı göndere çektireceğinden emin olduğunu söyledi.

“İnşallah bayrağımızı 70 milletin önünde dalgalandıracağım”

Akit’e konuşan Sunaçoğlu, “Avrupa’nın en eski ve en prestijli yarışı olan Capri-Napoli Maratonu’na katılacağım. 36 kilometrelik bir parkur. Ben bu mesafenin birkaç katını defalarca yüzdüm. Yarışın 10 saatlik bir zaman sınırı mevcut. Yarışı bu süre içinde bitiremeyenler diskalifiye edilecek. Bugüne kadar Kıbrıs, Karadeniz, İzmit Körfezi, İskenderun Körfezi, Didim-Bodrum gibi maratonlarda hep yalnız yüzdüm. Bu parkurlarda süre sınırı yoktu. Bu yarış rakiplerimden ziyade kendime karşı bir meydan okuma olacak. Allah’ın izniyle bayrağımızı 70 milletin önünde dalgalandıracağıma inanıyorum. İnşallah kazanacağım madalya ile Sayın Cumhurbaşkanımızı ziyaret etmek istiyorum” ifadelerini kullandı.

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