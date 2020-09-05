  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Milli makine sanayisini özgürleştirecek adım
Ekonomi

Milli makine sanayisini özgürleştirecek adım

Akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemlerinin yerli üretimi için 11 firma tarafından MİLTEKSAN CNC Teknoloji ve Kontrol Sistemleri Sanayi AŞ kuruldu - SAHA İstanbul öncülüğünde hayata geçirilen projeyle 2 yılda söz konusu sistemlerin yerli üretimi gerçekleştirilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-05 11:07:48 -
Milli makine sanayisini özgürleştirecek adım

ANKARA (AA) - GÖKSEL YILDIRIM - Türkiye'nin yerli ve milli sanayi hedefiyle yürüttüğü Milli Teknoloji Hamlesi kapsamında makine teknolojisine yönelik önemli bir adım atıldı.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, akıllı makinelerin beyin ve sinir sistemi olarak nitelendirilen, makine teknolojisinin ana kalemi CNC kontrol ünitesi ve tahrik sistemleri, SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle 2 yıl içinde yerli olarak üretilebilecek.

Gerek savunma sanayisinde gerek sivil sektörde ihtiyaç duyulan ve Türkiye'de üretimi olmayan 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin temininde karşılaşılan kısmi ambargolar nedeniyle Türkiye'nin en büyük, Avrupa'nın ikinci büyük savunma, havacılık kümelenmesi olan SAHA İstanbul'un öncülüğünde 5 eksenli CNC kontrol sistemlerinin yerlileştirilmesi çalışmaları başlatıldı.

SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, hem dışa bağımlılığı azaltma hem de cari açığı kapatmada makine sektörü için lokomotif ürün olacağı değerlendirilen CNC kontrol sistemleri konusunda kümelenme bünyesinde yaklaşık 1 yıl süren detaylı bir çalışma gerçekleştirildiğini söyledi.

Bu çalışmaların sonucunda SAHA İstanbul üyesi 11 firmanın girişimiyle MİLTEKSAN CNC Teknoloji Ve Kontrol Sistemleri Sanayi AŞ'nin kurulduğunu bildiren Keleş, şunları kaydetti:

"Kurulan yerli firma, ülkemizde ilk defa 5 eksenli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi için çalışmalara başlamıştır. Milli Teknoloji Hamlesi'ne destek verecek bu girişim içinde konusunda uzman 11 firmanın yanı sıra CNC ile talaşlı imalat alanında dünya çapında otorite sayılan hocalardan Prof. Dr. Yusuf Altıntaş ve Prof. Dr. Engin Kılıç ile Yavuz Murtezaoğlu da danışman olarak yer aldı."

- "Birçok alanda gelişmelere kapı açılacak"

Keleş, temel olarak Türk makine sektörünü harekete geçirmeyi ve cari açığın kapatılmasına katkı sağlamayı hedefleyen girişimin, yenilikçi yaklaşımları ve çağdaş teknolojileri kullanarak dijital dönüşüm kavramıyla yeni nesil CNC kontrol ünitesinin tamamen yerli imkanlarla üretilmesini sağlayacağını vurguladı.

Bu girişimin yeni nesil CNC üniteleriyle küresel ölçekte Türkiye adına rekabet edebileceğini ifade eden İlhami Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Kısa unvanlarıyla Akım Metal, BCD Teknik, BİTES, Melina Aero, Mobilgi, Pavotek, Simsoft, Simularge, SolidCNC, Usel Makina ve WAT Motor firmalarının ortaklığıyla oluşan ve ülkemize gurur verecek ürünler geliştirmek için heyecan duymakta olan bu girişim, 13 Temmuz 2020'de şirketleşmiş, 2023 hedefleri doğrultunda yeni nesil 5 eksen yerli CNC kontrol ünitesi geliştirilmesi konusunda ilk adımı atmıştır. Gelenekselden öte, bir teknogirişim (start up) firması yaklaşımıyla hareket eden MİLTEKSAN, 2 seneden daha kısa bir sürede ilk prototiplerin tamamlanması ile pazara girmeyi hedeflemekte, yeni nesil kontrol ünitelerini ülkemiz sanayisine kazandırabilmek için sabırsızlanmaktadır."

MİLTEKSAN'da 14'ü doktoralı olmak üzere 80 personelin görev alacağına işaret eden SAHA İstanbul Genel Sekreteri İlhami Keleş, bu girişimin açacağı yol sayesinde Türkiye'nin CNC makine ve robot sektöründe ihtiyaç duyulan yerli servo sistemler, yüksek hassasiyetli tahrik sistemleri, yataklama elemanları, spindle ve sürücüleri, robot kontrol üniteleri gibi birçok alanda da gelişmelere kapı açılacağını sözlerine ekledi.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
4 Eylül korona bilançosu açıklandı
Korona Virüs

4 Eylül korona bilançosu açıklandı

Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 53 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 6 bin 564 oldu. 1612 kişiye daha koronavirüs ta..
İran'da 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları
Spor

İran'da 'Ne mutlu Türküm diyene' sloganları

Traktör Sazi, İran Hazfi Kupası finalinde İstiklal'i 3-2 mağlup ederek şampiyonluğa ulaştı.
Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar
Korona Virüs

Telefonunuza gelen bu mesajı sakın açmayın! Tek tıkla banka hesabınızı boşaltıyorlar

Dolandırıcılar şimdi de koronavirüs üzerinden vatandaşları dolandırmaya başladı. Dolandırıcı hackerler vatandaşların cep telefonlarında gön..
Satılık 2017 model Renault Clio
Satılık 2017 model Renault Clio

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı