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Spor Milli maçlar ne zaman?
Spor

Milli maçlar ne zaman?

UEFA Uluslar Ligi'nde ise Rusya ve Macaristan ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, Hazırlık maçında Hırvatistan ile oynayacak. A milli takımı, bu akşamdan itibaren toplanmaya başlayacak. Bu gelişmenin basına yansımasından sonra maç tarihleri merak konusu oldu. Peki, Milli maçlar ne zaman başlayacak?

Yeniakit Publisher
2020-11-09 16:36:00 -
Milli maçlar ne zaman?

TFF’nin yaptığı açıklamada, bu maçlar için aday kadroya davet edilen futbolcular, Riva'da yer alan TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Milli takım, ilk antrenmanını pazartesi günü akşam saat 18.30'da basına kapalı olarak yapacak. A milli takımı hocası Şenol Güneş ve aday kadrodan bir futbolcu TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde salı günü saat 14.00'te Hırvatistan maçı öncesinde basın toplantısı gerçekleştirecek. İşte, konuyla alakalı bazı bilgiler…

Milli maçlar ne zaman?

Türkiye-Hırvatistan müsabakası, 11 Kasım Çarşamba günü saat 20.45'te Vodafone Park'ta oynanacak.

Ay-yıldızlı ekip, Hırvatistan maçından sonra TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde 3 gün daha hazırlıklarını sürdürdükten sonra Rusya maçının hazırlıklarını tamamlamış olacak.

Ülker Stadı'nda oynanacak Türkiye-Rusya maçı 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'de başlayacak.

Rusya maçından sonra bir gün daha Riva'da hazırlıklarını sürdürecek milliler, Macaristan ile deplasmanda oynayacağı müsabaka için 17 Kasım'da Budapeşte'ye gidecek. Şenol Güneş, bir milli futbolcu ile aynı gün TSİ 21.00'de müsabakanın oynanacağı Puşkaş Arena'da basın toplantısı gerçekleştirecek. Milliler, Macaristan maçının son hazırlığını da TSİ 21.30'da bu statta yapacak
Türkiye, 18 Kasım Çarşamba günü TSİ 22.45'te Macaristan'da deplasmanda karşılaşacak.

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