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Spor Milli maçın ardından
Spor

Milli maçın ardından

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Güneş: "Mazeret üretip, şundan dolayı kaybettik demeyi doğru bulmuyorum. Sonuç olarak kazanmalıydık, üzgünüz. 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi"

Yeniakit Publisher
2020-10-15 01:04:11 -
Milli maçın ardından

İSTANBUL (AA) - A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, UEFA Uluslar Ligi'nde 2-2'lik skorla sona eren Sırbistan maçını kazanamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Güneş, karşılaşmanın ardından Türk Telekom Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında, takım olarak yapılan hataları gördüklerini ve bunları düzelteceklerini kaydederek, "Mazeret üretip, şundan dolayı kaybettik demeyi doğru bulmuyorum. Sonuç olarak kazanmalıydık, üzgünüz. 3 beraberliğimiz de galibiyetle bitebilirdi. Oyuncularım bugün de olağanüstü gayret gösterdi, hepsine teşekkür ediyorum. Kendilerini zorlayarak maçı bitirdiler. İnşallah ciddi boyutta sakatlık çıkmaz. Gönül ister ki kazanalım ama oyuncularımın kazanmak için sahada olduklarını biliyorum, o işareti bana veriyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

Sırbistan'a karşı hava toplarında eksiklik yaşadıklarını belirten Şenol Güneş, "Bugün için stoper sıkıntısı yaşadık. Mitrovic ve Savic, stoperlerimize boy olarak dezavantaj yaşattı. Aynı anda Ozan'ın cezalı, Kaan ve Çağlar'ın sakat olması beklenen bir şey değildi. Ozan da Rusya maçında cezalı duruma düşünce, hava toplarını savunmak için elimizde sadece Merih vardı. Yanında da Okay'ı kullandık. Mahmut oynadı ama zorlandı. 3 maç üst üste oynamak zorunda kalan Merih sakatlıktan sonra gerçekten iyi oynadı, daha da iyi olacaktır." ifadesini kullandı.

Karşılaşmaya iyi başladıklarını aktaran Güneş, "İlk golden sonra dağıldık. Golden sonra savunmada kaldık, geri kaçtık, hücuma çıkamadık. İkinci yarı başında da kötü bir gol yedik. Skor rakibin lehine döndü. Oyuncuların reaksiyonları iyi oldu. Skor beraberliğe gitti. Bugün de Rusya maçını da ilk Sırbistan maçını da kazanabilirdik. 3 beraberlikle ayrıldık. Eksiklerimizi gördük. Başlangıçtan sonra yaşadığımız dağınıklık bizim için tecrübe oldu. İkinci yarı arzumuz galibiyet için yeterli olmadı. Son bölümde gol atmaya çalışırken gol yiyebilirdik. Oyunda kopmalar oldu, bunları düzeltmeliyiz. Merkeze attığımız toplarda baskı yedik, basit top kaybı yaptık, dönen topları alamadık. Rusya maçında da böyleydi." şeklinde konuştu.

Oyuncu değişikliklerinde geç kaldığını düşünmediğini vurgulayan Şenol Güneş, "Oyunun gidişatına göre hamle yapmak zordundaydık. İlk yarı oyun kopmuştu, oyunun toparlanmasını bekledim. İkinci yarı oyunu toparlayınca kontrol bize geçti. Golleri attık. Yusuf girdikten sonra oyun tamamen değişti. Takım oyunu taşıdı. Sonra da Cengiz'in yerine Abdülkadir'i aldım. Bu değişiklikleri normal kabul ediyorum." yorumunu yaptı.

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