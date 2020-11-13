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Spor Milli maç ne zaman?
Spor

Milli maç ne zaman?

UEFA Uluslar B Ligi Grup 3 mücadelesinde Türkiye, Rusya ile karşılaşacak. Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma, Uluslar Ligi'ne devam edebilme açısından büyük önem taşıyacak. Rusya karşısında kariyeri boyunca 7 kez mücadele eden Türkiye, bu karşılaşmalardan galibiyeti bulunmuyor. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanaldan canlı seyredilecek?

Yeniakit Publisher
2020-11-13 23:49:00 -
Milli maç ne zaman?

Türkiye Rusya maçı ile Uluslar Ligi mücadelesi kaldığı yerden büyük heyecanla devam ediyor. Gruptan çıkabilmek için son şanslarını deneyecek olan Türkiye, Rusya karşısında mutlak galibiyet için oynayacak. Rusya karşısında alacağı 3 puan ile matematiksel olarak şansını sürdürecek olan A milliler, en iyi ilk 11 ile sahaya çıkacak. Peki, Türkiye Rusya maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanaldan canlı verilecek? İşte, karşılaşma hakkında detaylar…

Türkiye Rusya maçı ne zaman oynanacak? Saat kaçta, hangi kanaldan canlı seyredilecek?

UEFA Uluslar Ligi 5'inci Hafta mücadelesinde Türkiye, Rusya ile karşılaşacak. 15 Kasım Pazar günü saat 20.00'da oynanacak müsabaka, TRT 1 ekranlarından canlı verilecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde A Milli Futbol Takımı, 15 Kasım Pazar günü Şükrü Saraçoğlu Ülker Stadyumu'nda Rusya ile yapacağı müsabakanın hazırlıklarına başladı.

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