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Milli maç heyecanı için özel otobüs hatları açılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ümit Milli Futbol Takımı’nın İngiltere’yi konuk edeceği maç için Kocaeli Stadı’na ulaşım için özel otobüs hatları açacak.

05 Eylül 2019 Perşembe 13:10
Milli maç heyecanı için özel otobüs hatları açılacak

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Ümit Milli Futbol Takımı’nın İngiltere’yi konuk edeceği maç için Kocaeli Stadı’na ulaşım için özel otobüs hatları açacak.


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden UlaşımPark A.Ş., 06 Eylül 2019 Cuma günü saat 20:45’de Ümit Milli Futbol Takımı, 2021 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri 3. Grup’taki 4. maçında İngiltere’yi konuk edeceği maçiçin özel otobüs hatları oluşturdu. Kocaeli Stadyumu’nda ilk defa oynanacak milli maçı için 750KS numaralı hat, Karamürsel Otogarı - Değirmendere - Gölcük - Başiskele - Kocaeli Stadyumu istikametinde 19.00-19.15 saatlerinde seferlerini gerçekleştirecek. Güzergah üzerinde bulunan duraklardan da vatandaşlar alınarak Milli heyecanı yaşatmak için stadyuma ulaşım sağlanacak.


150KS numaralı otobüs hattı ile Kirazlıyalı - Körfez - Derince - İzmit - üzerinden stadyuma ulaşım sağlayacak. 18.50, 19.00, 19.10 saatlerinde hareket edecek otobüsler, güzergah üzerinde bulunan duraklar boyunca yolcu alarak stadyuma ulaşımı sağlayacak. Özellikle Akçaray tramvayından gelen yolcuların yoğun olarak kullandığı 15KS numaralı otobüsler, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali-Kocaeli Stadyumu istikameti arasında ring seferi gerçekleştirecek. Araçların doluluğuna göre ek sefer de gerçekleştirecek otobüsler, taraftarları hızlı, güvenli ve konforlu olarak stadyuma ulaştıracak.

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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 13:10
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