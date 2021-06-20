Milli maç canlı izle | Türkiye İsviçre canlı izle
Milli maç hangi kanalda? EURO 2020’ye İtalya ve Galler mağlubiyetiyle başlayan A Milli Takım, A Grubu son maçında İsviçre ile karşı karşıya gelecek. Futbolseverler, milli maçın hangi kanalda saat kaçta başlayacağını araştırmaya başladı. Peki, Türkiye İsviçre maçı saat kaçta?
Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ilk maçında İtalya’ya, ikinci maçında da Galler’e 2-0 yenilen Türkiye gruptaki son maçında İsviçre ile karşılaşacak. Peki, Türkiye İsviçre maçı hangi kanalda?
Milli maç canlı izle | Türkiye İsviçre canlı izle
A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) A Grubu üçüncü ve son maçında 20 Haziran Pazar günü İsviçre ile karşı karşıya gelecek.
Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Olimpiyat Stadı'nda oynanacak ve TSİ 19.00'da başlayacak karşılaşmada Sloven hakem Slavko Vincic düdük çalacak. Müsabaka, TRT 1'den naklen yayımlanacak.
Ay-yıldızlı ekipte Umut Meraş, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek. Bakü Olimpiyat Stadı'ndaki karşılaşmayı 32 bin taraftarın tribünden izlemesi bekleniyor. A Grubu'nda günün diğer maçında ise İtalya ile Galler, TSİ 19.00'da Roma Olimpiyat Stadı'nda karşılaşacak.
TÜRKİYE-İSVİÇRE MAÇI CANLI İZLE