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"Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz"

- Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan:"Ligin 3 maçında 7 puan topladık. Şu an milli maç arası var. Bu milli arayı da iyi değerlendirmek istiyoruz"

05 Eylül 2019 Perşembe 11:56
"Milli maç arasını iyi değerlendirmek istiyoruz"


RİZE (AA) - Çaykur Rizesporlu futbolcu Oğulcan Çağlayan, ligin ilk 3 maçında 7 puan topladıklarını, milli maç arasını iyi değerlendirmek istediklerini söyledi.

Yeşil-mavili ekibin genç orta saha oyuncusu Oğulcan Çağlayan, Mehmet Cengiz Tesisleri'ndeki antrenman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, sezon başından beri gelişen bir takım olduklarını söyledi.

Her hafta üzerine koya koya ilerlediklerini ifade eden Oğulcan, "Ligin 3 maçında 7 puan topladık. Şuan milli ara var. Bu milli arayı da iyi değerlendirmek istiyoruz. Kaldığımız yerden devam etmek istiyoruz." dedi.

Oğulcan, bu sezon yapabilecekleri en iyi başlangıcı yaptıklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Çaykur Rizespor'un tarihinde Süper Lig'deki en iyi başlangıcı oldu. Biz bunları yaparken şehir, camia bize destek olması gerekiyor. Geçen yıl ikinci yarıda tribünler nasıl dolduysa bu yıl da tıklım tıklım olması gerekiyor. Taraftarlarımızla bütünleşerek puanlar almaya devam edeceğiz. Şu an iyi gidiyoruz. Bazı haftalarda işler de tersine dönebiliyor. Her zaman her maçı kazanamayız ama daha iyi olmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla iyi bir uyum ortamımız var."

Çok iyi bir çalışma ortamı olduğunu anlatan Oğulcan Çağlayan, "Bu da sahaya yansıyor. Geçen yıl bu takım ilk yarıda 12 puan toplamıştı. Şu an 7 puanımız var. Önümüzde de ilk yarıda 14 maçımız var. Benim hedefim ise hem gol anlamında hem de asist anlamında takım arkadaşlarıma yardımcı olmak, daha sonra ise Avrupa'ya transfer olmak istiyorum." değerlendirmesinde bulundu.


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Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 11:56
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  3. SÜPER LİG

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