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Spor Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü: 3 kişi gözaltında
Spor

Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü: 3 kişi gözaltında

Yeniakit Publisher
2024-09-10 15:53:00 -
Milli Kick Boksçu Caner Tikicieri öldürüldü: 3 kişi gözaltında

Spor camiasını yıkan haber, milli bokçu Caner Tikicieri'den geldi. Otomobil satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada 25 yaşındaki Tikicier, başından vurularak öldürüldü.

İstanbul Ataşehir'de iddiaya göre otomobil satışından kaynaklanan alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, milli kick boksçu Caner Tikicieri (25) başından vurularak öldürüldü. Olayla ilgili 3 şüpheli gözaltına alındı.

Ataşehir, Aşık Veysel Mahallesi'nde 3 Eylül Salı saat 23.10 sıralarında yol ortasında iki grup arasında kavga çıktı. Görgü şahitlerinin ifadelerine göre kavga eden şüphelilerden Caner Tikicieri, başından vurularak öldürüldü. Bu sırada karşı grupta bulunan Halil G.'de (25) bacağından vurularak yaralandı. Diğer şüpheliler kaçtı. 

Cinayet Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, olayın alacak verecek meselesi yüzünden meydana geldiği tespit edildi. Yaralı Halil G.'nin ifadesinde ölen kişiye bir süre önce otomobil sattığını, paranın bir bölümünü alamayınca aralarında kavga çıktığını söylediği öğrenildi. Halil G., olay sırasında yanında bulunan bir kişinin ateş ettiğini, hatta yanlışlıkla kendisini de vurduğunu iddia etti.

Polis bu ifade üzerine olayla ilgili Muhammet Y.G. (19) ile Kadir G.'yi (23) gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerin birbirlerini olayda silah kullanan kişi olarak suçladıkları öğrenildi. Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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