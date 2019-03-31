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Milli karateciler üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu

İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54.

31 Mart 2019 Pazar 17:18
Milli karateciler üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu

İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde Erkek Kumite Milli Takımı finalde Sırbistan’ı mağlup ederek üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu oldu. Şampiyonayı üç altın, dört gümüş ve dört bronz madalya ile tamamlayan Türkiye, en fazla madalya kazanan ülke oldu.


İspanya’nın Guadalajara şehrinde düzenlenen 54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nın son gününde tatamiye çıkan Erkek Kumite Milli Takımı üst üste üçüncü kez Avrupa şampiyonu olurken, Erkek Kata Milli Takımı da tarihindeki ilk finali kaybederek gümüş madalya aldı.


2014 yılından bu yana üst üste altıncı kez Avrupa Şampiyonası’nda finale yükselen Erkek Kumite Milli Takımı altın madalya için Sırbistan’la karşı karşıya geldi. Beş maçlık seride Uğur Aktaş ve Alpaslan Yamanoğlu’nun galibiyetleri ile avantajı ele geçiren Milli Takım’da üçüncü olarak tatamiye çıkan Burak Uygur da rakibi ile 0-0 berabere kaldı. Dördüncü maçta Murat Öz’ün rakibini 5-2 mağlup etmesiyle seriyi kazanan Türkiye, üst üste üçüncü, son altı yılda ise dördüncü kez Avrupa’nın zirvesine çıktı. Sırbistan karşısında mücadele eden dört sporcunun yanı sıra Erman Eltemur, Muratcan Deniz ve Enes Bulut’tan oluşan Erkek Kumite Milli Takımı maç sonrası sevincini Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Esat Delihasan ile paylaştı.


Avrupa Şampiyonası’nda finale çıkarak Türk karate tarihinde bir ilki gerçekleştiren Erkek Kata Milli Takımı ise ev sahibi İspanya’ya kaybederek gümüş madalya kazandı. Ali Sofuoğlu, Emre Vefa Göktaş ve Kutluhan Duran’lı ekibimiz, 26.88 puan aldığı finalde İspanya’nın 0.08 puan gerisinde kaldı ve Avrupa ikinciliği ile yetindi.


54. Avrupa Büyükler Karate Şampiyonası’nda üç altın, dört gümüş, dört bronz madalya kazanan Türkiye, Guadalajara’da en fazla madalya kazanan ülke unvanını aldı. Şampiyonayı beş altın, bir bronz madalya ile tamamlayan ev sahibi İspanya madalya sıralamasında birinci oldu.

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Haber Tarihi: 31 Mart 2019 Pazar 17:18
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