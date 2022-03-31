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Spor Milli karateciler Balkan Şampiyonası'nda 39 madalya kazandı
Spor

Milli karateciler Balkan Şampiyonası'nda 39 madalya kazandı

Türkiye, Sırbistan'da düzenlenen Kyokushin Karate Balkan Şampiyonası'nda 39 madalya kazandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-31 13:35:00 -
Milli karateciler Balkan Şampiyonası'nda 39 madalya kazandı

Karate Federasyonundan yapılan açıklamaya göre şampiyonada milli formayı giyen sporcular, kumute ve katada 18 altın, 13 gümüş ve 8 bronz madalya alarak genel klasmanda birinci oldu.

Başkent Belgrad'daki organizasyonda madalya alan sporcular şunlar:

"Kerem Çolak, Nisagül Büyük, Emir Bayram, Selvinaz Parlak, Gürkan Duman, Aysun Stafanie Durmaz, Tuana Korkmaz, Arda Basma, Kübranur Tiryakioğlu, Abdulsamet Koçak, Muhammed Emin Dalar, Doğukan Kökoğlu, Seda Gül, Feyzanur Utlu, Mahfuz Arıtürk, Temindar Serdal, Mert Tayfun,
Efe Şimşek, İrem Öztürk, Halil İbrahim Karahan, Şuranur Koçyiğit, Arda Tayyip, Zehra Dündar,İrem Mingsar, Cennnet Çankal, Eren Efe, Erdal Gür, Fevzican Kutlu."

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