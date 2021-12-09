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Spor Milli kaleci ameliyat edildi
Spor

Milli kaleci ameliyat edildi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 19:06:00 -
Milli kaleci ameliyat edildi

Beşiktaş'ın milli kalecisi Mert Günok, ameliyat edildi.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın GZT Giresunspor ile oynadığı karşılaşmada sakatlanan ve sol diz ön çapraz bağ ile menisküs yaralanması tanısı konan tecrübeli kalecinin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde ameliyat edildiği belirtildi.

Ön çapraz bağ rekonstrüksiyonu ve menisküs tamiri uygulanan Mert Günok'un rehabilitasyon sürecine en kısa sürede başlanacağı duyuruldu.

Açıklama, "Mert Günok'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, acil şifalar dileriz." şeklinde son buldu.

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