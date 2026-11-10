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Spor Milli kadroda iki geri dönüş, bir ilk: İsimler belli oldu
Spor

Milli kadroda iki geri dönüş, bir ilk: İsimler belli oldu

Yeniakit Publisher
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Milli kadroda iki geri dönüş, bir ilk: İsimler belli oldu

Berke Özer ve Enes Ünal, Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya döndü; Kocaelisporlu Serhat Öztaşdelen ilk kez davet aldı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'in kalecisi Berke Özer, Ekim 2025'te milli takım kampından izinsiz ayrılmasının ardından teknik direktör Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya yeniden girdi. DHA'nın haberine göre 26 yaşındaki kaleci, 12 Kasım Perşembe günü oynanacak Belçika karşılaşmasında forma şansı bulması halinde 519 gün, yani 1 yıl 5 ay sonra milli takımın kalesini koruyacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, hazırlıklarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Sergen Yalçın yönetiminde sürdürüyor. Uzun aradan sonra kadroya dönen bir diğer isim ise İspanya La Liga ekibi Getafe'de forma giyen Enes Ünal oldu.

Berke Özer'in son milli maçı Meksika yenilgisi

Berke Özer son milli davetini Ekim 2025'te almış, kamptan izinsiz ayrılması üzerine aynı dönemde yerine Muhammed Şengezer kadroya dahil edilmişti. Yaklaşık 1 yıldır davet almayan file bekçisi, ay-yıldızlı formayı son olarak 11 Haziran 2025'te Türkiye'nin Meksika'ya 1-0 yenildiği hazırlık maçında giymişti.

Enes Ünal sakatlıkların ardından 1 yıl 11 ay sonra kadroda

Milli formayı son kez 16 Kasım 2024'te Türkiye'nin Galler ile 0-0 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi maçında giyen Enes Ünal, 1 yıl 11 ay sonra yeniden A Milli Takım kadrosuna çağrıldı. Uzun ve talihsiz sakatlık süreçlerinin ardından toparlanan 29 yaşındaki golcü, milli takım adına bir kez daha Uluslar Ligi'nde forma giymeyi bekleyecek.

Kocaelispor'un 21'lik kalecisi ilk kez davet aldı

Kadroda bir de ilk var. Süper Lig ekibi Kocaelispor'un 21 yaşındaki kalecisi Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım aday kadrosuna ilk kez davet edildi. Genç file bekçisi, Belçika veya Fransa maçlarında forma şansı bulması halinde A Milli Takım için ilk kez ter dökmüş olacak.

A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'daki Belçika maçının ardından 15 Kasım Pazar günü deplasmanda Fransa'ya konuk olacak.

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