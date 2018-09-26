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Milli imkanlarla geliştirildi! Birinci oldu

Pamukkale Üniversitesi Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği ekibi, diyabet hastalarının mobil platformlar üzerinden takibinin yapılabileceği kit geliştirdi.

26 Eylül 2018 Çarşamba 10:04
Milli imkanlarla geliştirildi! Birinci oldu

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Bölümü tarafından diyabet hastalarının mobil platformlar üzerinden izlenmesini sağlayan takip kiti geliştirildi.

PAÜ'den yapılan açıklamada, Teknoloji Fakültesi Biyomedikal Mühendisliği Dr. Öğretim Üyesi Cumhur Gökhan Ünlü yönetiminde nanomalzemeler üzerinde çalışan bölüm öğrencisi Kadir Demirci'nin "Nanoteknolojik Glukoz Biyosensörü'nün, akıllı telefon ve bilgisayarlardan takibinin monitörizasyonunun yapılabilmesini sağlayan kit geliştirdiği" bildirildi.

Bilgiler doktorlara hızlı ulaşacak

Laboratuvarda üretimi ve testleri yapılan kit yardımı ile diyabet hastalarının takibinin mobil platformlar üzerinden profesyonel şekilde yapılabileceği belirtilen açıklamada, "Olası acil durumlarda veya düzenli kullanılması gereken ilaç, yapılması gereken diyet verileri gibi tedavi sürecinde önem arz eden bilgiler, çok hızlı şekilde doktorlarla sistem üzerinden paylaşılabilmiş olacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, akademik çalışmaların mühendislikle harmanlanarak yeni nesil teknolojilerin oluşturulmasında milli imkanlar geliştirildiği vurgulanarak şunlar kaydedildi:

"Pamukkale Teknokent bünyesindeki TİM-TEB Girişim Evi'nin düzenlediği 'Let's Up' programında global pazara dönük profesyonel iş fikri haline getirildikten sonra 'Let's Up final yarışmasında Türkiye Ekonomi Bankası, Türkiye İhracatçılar Meclisi, ABD'nin Ankara Büyükelçiliği ve Pamukkale Teknokent'in önde gelen şirketlerinin oluşturduğu jüri heyeti tarafından, 17 iş fikri arasından birinci seçilerek Amerika'da dünyanın teknoloji ve girişimcilik merkezi olan Silikon Vadisi'ne gitmeye hak kazandı."

Türkiye girişimcilik sektörünün Silikon Vadisi'ndeki temsilcisi StarCamp'in Genel Müdürü Aydın Birik ile de görüşme yapıldığı aktarılan açıklamada, "Yakalanan bu başarının ardından akademik araştırmalar, kalite yönetim ve elektronik Ar-Ge süreçleri devam etmektedir." ifadesine yer verildi.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 10:04
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