Milli ilk elektrikli kamyon ilk kez kullanıldı

Gazeteci Fatih Altaylı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçimlerden 3 gün önce Cumhurbaşkanlığı uçağıyla 3’üncü havalimanına yaptığı inişte gözlerden kaçan bir detayı gündeme getirdi.

Cumhurbaşkanı'nı takip eden gazetecilerin siyasete kilitlendikleri için havalimanında Erdoğan’ın uçağına yakıt ikmali yapan akaryakıt kamyonlarına dikkat etmediğini belirten Altaylı gözlerden kaçan detayı şu sözlerle aktardı;

Diyeceksiniz ki: “Ne var bunda? Bildiğin tanker işte. Uçağa yanaşıp yakıt verir. Bunda dikkate değer ne var?”

Efendim, onlar bildiğiniz kamyonlardan değil.

3’üncü havalimanı için özel olarak imal edilen kamyonlar ve umarım yakında yollarda da bu kamyonlardan görürüz.

Türk malı ilk elektrikli kamyon

Özellikleri ise şu: Bu kamyonlar elektrikli.

Kamyonların şasesi ve kaportası BMC’den alındı.

Daha sonra bu kamyonlar İTÜ Teknokent’in içinde yer alan bir Türk firması tarafından ele alındı.

Türkiye’de imal edilmiş, son teknoloji ürünü aküleri takıldı. Tamamen Türk ürünü batarya işletim sistemi kuruldu. Tüm kablolama yapıldı. Tekerleklere güç verecek elektrik motorları yerleştirildi.

Kamyonların belirli bir süratin üzerine çıkmaması için gerekli ayarlardan sonra ağırlık testleri tamamlandı.

Ve en sonunda Türk malı 13 elektrikli kamyon, 3’üncü havalimanı işletmecisine teslim edildi.

İşte o gün muhabir arkadaşlarımızın görmediği şey budur.

Türk malı ilk elektrikli kamyonlar.

29 Ekim'de açılacak olan İstanbul Yeni Havalimanı, apronunda uçaklara hizmet verecek araçlarla da dünyanın nadir havalimanlarından biri olacak. İstanbul Yeni Havalimanı'nda dünyanın en çok satan hibrit spor otomobillerinden biri olan BMW İ8 tipi modellerin de aralarında olduğu araçlar uçaklara eşlik edecek.