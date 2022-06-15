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Teknoloji Milli İHA’lar ve SİHA’lar şampiyonu değiştirdi
Teknoloji

Milli İHA’lar ve SİHA’lar şampiyonu değiştirdi

Savunma ve havacılık sektörünün ihracat şampiyonu uzun yıllar sonra değişti.

Yeniakit Publisher
2022-06-15 10:47:00 -
Milli İHA’lar ve SİHA’lar şampiyonu değiştirdi

Baykar, senelerdir sektörde ilk sırada olan TUSAŞ’ı geride bıraktı. Şirket, Bayraktar TB2 SİHA ve Bayraktar AKINCI Taarruzi İHA’yla ihracat gelirini 2021’de 664 milyon dolara taşıdı. Böylece savunma ve havacılık sektörünün yeni ihracat şampiyonu oldu. 664 milyon dolar, şirketin 2021 cirosunun yüzde 80’den fazlasına karşılık geldi. Baykar, Ar-Ge projeleriyle Bayraktar Mini İHA, Bayraktar TB2 ve Bayraktar AKINCI TİHA’yı geliştirip kullanıma sundu. Her 3 platform da ihracat başarısı elde etti.

Görüşmeler sürüyor

2012’de ilk milli İHA ihracatına imza atan, Bayraktar TB2 için 21 ülkeyle sözleşme imzaladı. Dünyanın en fazla ülkeye ihraç edilen İHA’sı olan Bayraktar TB2 için yoğun bir üretim ve teslimat trafiği yürütülüyor.

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