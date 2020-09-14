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Aktüel Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor
Aktüel

Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor

Yeniakit Publisher
2020-09-14 16:35:20 -
Milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un kabul test uçuşları devam ediyor

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), milli hedefleme ve işaretleme sistemi ASELPOD'un seri üretim kabul test uçuşlarının devam ettiğini bildirdi.

MSB'den yapılan açıklamada, test uçuşlarının 401'inci Test Filo Komutanlığı tarafından icra edilmeye devam ettiği belirtildi.

ASELPOD Hedefleme Sistemi, yüksek çözünürlüklü termal ve gündüz kameralarıyla gece ve gündüz koşullarında pilota görüş imkanı sağlarken, yer ve hava hedeflerini oldukça uzak mesafelerden tespit ve teşhis ediyor.

Sistem, ileri düzey görüntü işleme algoritmalarıyla hedef takibi ve hedefleme fonksiyonlarını başarıyla yerine getiriyor.

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