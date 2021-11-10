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Teknoloji Milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi
Teknoloji

Milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Türk savunma sanayisi tarafından geliştirilen yüksek irtifa uzun menzilli hava savunma füzesi Siper’in atış testi başarıyla yapıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-10 15:11:00 -
Milli hava savunma füzesi Siper başarıyla ateşlendi

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Uzun menzilli ve çok katmanlı milli hava savunma sistemimiz Siper’in geliştirme çalışmalarında bir aşamayı daha başarıyla tamamladık. 2023 yılında envantere almayı planladığımız Siper ile Gökvatanımıza karşı bütün tehditleri en güçlü şekilde bertaraf edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Siper’e doğru hedeflerimize yürüyoruz”

Teste ilişkin paylaştığı videoda değerlendirmelerde bulunan Demir, şunları kaydetti:

“Hava savunma sistemlerimizin yolculuğuna devam ediyoruz. Adım adım olan bu yolculukta çeşitli kademelerdeki sistemlerimizi devreye koyduk ve şu anda daha ileri kademelere doğru olan yolculuğumuzda Siper’e doğru hedeflerimize yürüyoruz. Siper yolculuğumuzun testlerinden birisini daha gerçekleştirdik. Giderek artan menzil ve irtifalarda testlerimiz devam ediyor. Çeşitli mesafelerde ürünler çıkmaya devam edecek. Siper hedefimize geçtiğimiz günde ülkemizde 5-6 çeşit hava savunma sistemimizin devrede olduğunu göreceğiz.”

S-400 ile rekabet edilebilir

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla yerli sistemlere katmanlı bir hava savunması oluşturulması amaçlanıyor.

Bu kapsamda 2019 yılında Korkut sistemlerinin seri üretimi kapsamındaki ilk teslimatı gerçekleştirilirken daha sonra araçtan atılan 4 kilometre irtifa ve 8 kilometre menzile kadar etkili Sungur hizmete alındı.

Alçak irtifa hava savunma füze sistemi HİSAR-A+ füzesinin teslimatlarına başlanırken Hisar-O+ füzesinin seri üretimi başladı. HİSAR A+ sisteminin önleme menzili 15 kilometre iken HİSAR O+ sistemininki 25 kilometreyi buluyor. Siper’in ise S-400 ile rekabet edebilir bir seviyede olması amaçlanıyor.

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