Milli hamleler sürecek yeni keşifler gelecek!

Ertuğrul Şahan Ankara

Son 10 yılda madencilik sektörünün gayri safi yurtiçi hasılaya 4 kat artışla katkı sağladığını ifade eden Bakan Dönmez; “Yaklaşık 11-12 milyar TL’den 46.7 milyar TL’ye yükseldik. Madenciliğin ülke ekonomisindeki payı bugün yüzde 1.1 civarında. Ürettiğimiz değer sahip olduğumuz potansiyelimizin çok altında. Madenciliğe hak ettiği değeri vermek adına bu rakamı daha yükseklere çıkarmakta kararlıyız” dedi.

“Madencilik covid’den en az etkilenen sektörlerden”

Bakan Dönmez konuşmasına şöyle devam etti: “Madencilikten elde edilen devlet hakkı gelirleri son 10 yılda düzenli bir artış içerisinde. 2011’de 298 milyon TL olan devlet hakkı, 2019’da 1,670 milyar TL ile bugüne kadarki en yüksek seviyesini gördü. 2020 yılında pandemi nedeniyle birçok sektör büyük oranlarda daralmalar yaşadı. Madencilik Kovid-19 salgınından en az etkilenen sektörlerden biri oldu. 2019’a göre maden ihracatımız, 2020 yılında yüzde 1 gerileyerek 4,27 milyar dolar oldu. Yine de bu yüzde 1’lik düşüşe rağmen, toplam ihracatımız içerisinde madenciliğin payı bir önceki yıla göre yüzde 2,39’dan yüzde 2,52’ye yükseldi. Dönemin şartlarını düşündüğümüzde sektörün bu tür zorlu durumlar karşısında bile gücünü koruyabildiğini görüyoruz. Bu yılın ilk 5 ayındaki ihracat rakamımız ise 2,3 milyar oldu. Madencilik sektörümüzün toplam ihracatımız içerisindeki payı ise yüzde 2,5. Ancak toplam ihracatımızın yüzde 75’ini sağlayan 6 temel sektöre girdi sağlıyor.”

“Milli enerji ve maden politikaları”

“Enerjide arz güvenliği, enerji teknolojilerinde yerlileştirme ve öngörülebilir piyasalar diyerek Milli Enerji ve Maden Politikamızın ana hatlarını çizmiştik. Bu amaçla ülkemize kazandırdığımız Ertuğrul Gazi FSRU gemimiz gibi vizyon gerektiren adımlarla da bu güveni daha fazla perçinledik. Ertuğrul Gazi’yle ilgili olarak bir parantez açmak istiyorum. İnşallah Sayın Cumhurbaşkanımızın katılımlarıyla Cuma günü Hatay Dörtyol’da Ertuğrul Gazi FSRU Tesisimizin resmi açılış törenini gerçekleştireceğiz. Gemimiz bu yılın Nisan ayında Hatay’a demir atmıştı. Ertuğrul Gazi’nin yerinde daha önce BOTAŞ’a ait başka bir kiralık FSRU gemisi vardı. Şimdi onu göndereceğiz. Ertuğrul Gazi ilk Türk bayrağına sahip FSRU gemimiz olacak. Gemimiz 110 milyon Sm3 doğal gaz depolama kapasitesiyle tek başına Hatay ve Osmaniye’nin bir yıllık konut ihtiyacını karşılayabilecek. Milletimize şimdiden hayırlı, uğurlu olsun diyorum.”

“Doğalgaz konforu tüm türkiye’de”

“Doğal gazın yaygınlaşması için dev adımlar attık. 2002 öncesi sadece 5 büyükşehirde bulunan doğal gazı, 81 şehrimizde 594 yerleşim yerine götürmeyi başardık. Böylece milletimize yakışan doğal gaz konforunu tüm Türkiye’ye yaydık. Arama ve üretimde de önceki yıllarla kıyaslanamayacak artışlar yaşadık. Karada yaptığımız çalışmalarla günlük yurtiçi petrol üretimimizi 60 bin varilin üzerine çıkardık. Çalışmalarımızı daha da yoğunlaştırarak 2023’te günlük petrol üretimimizi 100 bin varile ulaştıracağız. Denizlerde bugüne kadar yaptığımız arama ve sondajlarımızla Karadeniz’de 540 milyar metreküp doğal gaz keşfettik. İnşallah mühendislerimizin gayreti, milletimizin desteği ve duasıyla devamı gelecek buna inanıyoruz.”

“Yenilenebilir enerjiden, hidrokarbon arama ve üretimine, nükleer enerjiden madenciliğe kadar her alanda yerli kaynak, yerli teknoloji ve yerli akıl diyoruz. Bu amaçla son yıllarda proje üstüne proje geliştirdik. Denizlerde sondaja yardımcı su altı robotumuz Kaşif’ten tutun da yerli otomobilimizin bataryasında kullanılacak yerli lityum tesisimize kadar birçok alanda enerjide yerli teknolojiyi sonuna kadar kararlılıkla kullanıyoruz. Elektrik üretimimizin yüzde 56’sını yerli kaynaklardan elde ediyoruz. Yenilenebilir enerjideki yatırım ve teşviklerimizle güneşimiz her geçen gün daha parlak, rüzgârımız daha kuvvetli, suyumuz daha serin ve yer altı sularımız daha sıcak olacak. Yenilenebilir enerji Türkiye’nin geleceğine damga vuracak.”

“Yeni Akit’e teşekkür”

“Sözlerime burada son verirken bu güzel organizasyona emeği geçen Yeni Akit ailesine şükranlarımı sunuyor, tebriklerimi iletiyorum. Gününüz güzel enerjiniz yüksek olsun. Kalın sağlıcakla.”

