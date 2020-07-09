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Spor

Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı

Yeniakit Publisher
2020-07-09 18:10:33 -
Milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı

İSTANBUL (AA) - 2012 Londra Olimpiyatları'nda 6. olan milli halterci Mete Binay'ın doping testi pozitif çıktı.

İngiltere'nin ev sahipliği yaptığı 2012 Olimpiyatları'ndaki doping numunelerini yeniden analiz eden Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC), 69 kiloda mücadele eden milli sporcu Mete Binay’ın testlerinin pozitif çıktığını açıkladı.

Mete Binay, Londra Olimpiyatları'nda koparmada 150 ve silkmede 175 kiloluk kaldırışlarının ardından, toplamda 325 kiloyla altıncı olmuştu.

Doping testinin pozitif çıkmasının ardından Binay'ın altıncılığının ve turnuvadan sonra aldığı diplomanın geri alınacağı duyuruldu.

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