Milli gururumuz Gezeravcı görevini tamamladı! 'Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı'

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı Axiom-3 uzay misyonunda sona gelinirken, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) uğurlama töreni düzenlendi.

Gezeravcı, “Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil” dedi.

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı dahil 4 astronotun yer aldığı “Axiom-3 uzay misyonu” sona erdi. Uluslararası Uzay İstasyonu'na (ISS) 20 Ocak’ta bağlanan Gezeravcı ve 3 ekip arkadaşına bugün uğurlama töreni düzenlendi.

ISS’te 14 gün boyunca 13 farklı bilimsel deneye imza atan Gezeravcı uğurlama töreninde yaptığı açıklamada, ekip arkadaşlarına ve ISS’te bulunan tüm astronot ve kozmonotlara teşekkür etti.

Gezeravcı, “Gurur duyduğumuz 100. yılımızda insanlı uzay misyonuna adım atma konusundaki cesur ve azimli kararları için Türkiye Cumhuriyeti’ne de teşekkür etmek istiyorum. Gurur duyduğumuz tarihimizin devamı niteliğinde, adım attığımız yeni Türkiye yüzyılında icra ettiğimiz Türkiye’nin insanlı ilk uzay görevini gerçekleştirmiş olmaktan büyük onur ve mutluluk duyuyorum. Gerçekleştirdiğimiz bu görevin geleceğimizin teminatı, sevgili gençlerimiz için ilham verici bir başlangıç olmasını diliyorum. Bu bir hikayenin başlangıç noktasıydı, bir yere varış noktası değil. Bundan sonraki yolumuz tüm milletimize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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19 Ocak'ta fırlatılmıştı

Türkiye’nin ilk astronotu Alper Gezeravcı’nın görev aldığı Axiom-3 uzay misyonu, 19 Ocak'ta resmen başlamıştı. Gezeravcı ve beraberindeki astronotları SpaceX'in Dragon uzay aracıyla yörüngeye taşıyacak olan Falcon-9 roketi, Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden 19 Ocak saat 00.49’da başarılı bir şekilde fırlatılmıştı. Gezeravcı ve 3 astronotu taşıyan Dragon uzay aracı, yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak 13.40'ta (TSİ) ise Uluslararası Uzay İstasyonu'na kenetlenmişti.