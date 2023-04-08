Milli gurur TOGG’un sevkiyatları sürüyor

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Bursa’nın Gemlik ilçesindeki Teknoloji Kampüsü’nden yola çıkan T10X akıllı cihazlar TIR’lara yüklendi. Doğuştan yüzde 100 elektrikli olan TOGG akıllı cihazlar 21 günde 177 bin 467 gibi rekor sayıda sipariş almıştı. Şirket bu yıl için toplamda 28 bin adet T10X üreteceğini duyurmuş ve üretimin 20 bin adedini doğrudan kullanıcılara teslim edeceğini açıklamıştı. TOGG’un yolları süslemesiyle ilk teslimatlar ise başlamış oldu. Yerli otomobil vatandaşlardan tam not aldı. TOGG’da ilk teslimat geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a yapıldı. Cumhurbaşkanlığı forslu Togg’un yanında Emine Erdoğan’a da 34 EE 2073 plakalı TOGG teslim edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e ise TOGG sahibi olan ikinci lider olarak tarihe geçti.