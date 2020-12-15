Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya
Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın ve Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda finalde rakiplerine yenilerek gümüş madalyada kaldı.
82 kiloyla Greko-Romen milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev ile altın madalya için yarıştı.
Rakibine 11-0 kaybeden Salih Aydın, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.
Greko-Romen tarzı 130 kilo milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya için Rus rakibi Semenov ile yarıştı.
Rakibini 7-1 kaybeden Osman Yıldırım, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.
Tamamlanan Greko-Romen yarışmaları sonucunda Türk güreşçiler üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı.