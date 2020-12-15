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Spor Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya
Spor

Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya

Grekoromen stil 82 kiloda milli güreşçi Salih Aydın ve Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda finalde rakiplerine yenilerek gümüş madalyada kaldı.

Yeniakit Publisher
2020-12-15 07:08:00 -
Milli güreşçilerden Dünya Kupası'nda 2 gümüş madalya

82 kiloyla Greko-Romen milli güreşçi Salih Aydın, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Milad Valerikovitch Alirzaev ile altın madalya için yarıştı.

Rakibine 11-0 kaybeden Salih Aydın, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.

Greko-Romen tarzı 130 kilo milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'daki Dünya Kupası'nda altın madalya için Rus rakibi Semenov ile yarıştı.

Rakibini 7-1 kaybeden Osman Yıldırım, gümüş madalya kazanarak şampiyonluğu tamamladı.

Tamamlanan Greko-Romen yarışmaları sonucunda Türk güreşçiler üç gümüş ve bir bronz madalya kazandı.

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