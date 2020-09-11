Milli güreşçiler, yeni başarılar için Topuk Yaylası'nda güç depoluyor

DÜZCE (AA) - YAVUZ EMRAH SEVER - Düzce'deki Topuk Yaylası'nda kampa giren Serbest Güreş A Milli Takımı sporcuları, şampiyonalarda en iyi dereceyi almayı hedefliyor.

Fenerbahçe'nin Kaynaşlı ilçesindeki Topuk Yaylası tesislerinde kamp çalışmalarını sürdüren milli sporcular, günde tek antrenman yaparak güç depoluyor.

Teknik direktör İshak İrbayhanov gözetiminde gerçekleşen antrenmanlarda sporcuların bir kısmı yıl sonunda gerçekleşmesi planlanan Dünya şampiyonasında, bir kısmı ise 2021 yılına ertelenen Tokyo Olimpiyatları'nda başarı elde etmek için büyük bir gayretle çalışıyor.





- "Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz"

Milli Takım antrenörü Fırat Binici, AA muhabirine, pandemi nedeniyle Dünya Şampiyonası programının henüz net olmadığını söyledi.

Şampiyona düzenlenecekmiş gibi hazırlanmaya gayret ettiklerini belirten Binici, "Topuk Yaylası'nda olma amacımız da zaten sporcularımızı psikolojik olarak da fiziksel olarak da hazır tutmak. Aynı zamanda salgına da çok dikkat etmek lazım. Antrenmanlarımızı ona göre programlıyoruz. Ona göre çalışıyoruz." diye konuştu.

Pandemi sürecinde bazı kısıtlamalar olduğunu hatırlatan Binici, "Bu süreçte birçok sporcumuz antrenman dahi yapamadı. Evde çalışmak zorunda kaldı. Bu yönden olumsuzdu." dedi.

Binici, hedeflerinin olimpiyatlara tam kadro gitmek olduğunu vurgulayarak, "Tabii bu süreçte zorlanıyoruz fakat takımı en iyi şekilde hazırlayıp Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Ana hedefimiz, olimpiyatlara gidip Türk bayrağını en yukarıya çekmek." ifadesini kullandı.





- Süleyman Atlı: "Tek hedefim olimpiyat şampiyonluğu"



Milli güreşçi Süleyman Atlı pandemi nedeniyle ülke olarak zor bir dönemden geçildiğini ifade etti.

Sürecin antrenmanlara etkisi olduğunu dile getiren Atlı, şunları kaydetti:

"Dünya şampiyonası olacakmış gibi hazırlanıyoruz. Çalışmalarımız iyi başladı. Herkesin moral ve motivasyonu iyi. Vücut, antrenmanları da istiyor. Koronavirüs yüzünden neredeyse hiç antrenman yapamadık. Şu an her şey yolunda. Dünya şampiyonasına hazırlanıyoruz."

Pandemi sürecini Fethiye'de geçirdiğini aktaran Atlı, "Oradaki salonun anahtarını aldım. Orada antrenman yapmaya devam ettim. Gençlik ve Spor Bakanlığınca olimpiyat kotası alan sporculara böyle bir yardımda bulunuldu. Tabii ki bu bizim için şanstı. Bu konuyu lehimize çevirip güzel sonuçlar elde etmeyi planlıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Atlı, 2016 Rio Olimpiyatları'na katıldığını anımsatarak, "O zaman 22 yaşındaydım. Tabii ki biraz tecrübesizlik vardı. Heyecanlanmıştım. Final maçında şanssız bir pozisyonda rakibime kaybettim. Spora başladığımdan beri tek hedefim olimpiyat şampiyonluğu. İnşallah ona ulaşmadan da bu işi bırakmayı düşünmüyorum." şeklinde konuştu.

Milli güreşçi Süleyman Karadeniz de pandemi sürecinde antrenmanlarını evlerinde sürdürdüklerini belirtti.

Kamplarda daha verimli antrenmanlar yaptıklarını anlatan Karadeniz, "Sporumuzda ikili mücadeleler olduğu için kamplarda performanslarımızı daha çok artırmaya çalışıyoruz. Hedefim, olimpiyatlar için vize almak. Ülkemi olimpiyatlarda temsil etmek istiyorum. Burada milli takım hocamız, kondisyonerimiz hepsinin yardımıyla güzel bir şekilde çalışmalar devam ediyor." diye konuştu.