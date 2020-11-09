Milli güreşçiler Hırvatistan'da takım halinde şampiyon oldu

ANKARA (AA) - Türkiye, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen Uluslararası Grekoromen Güreş Turnuvasında 4 altın, 4 gümüş, bir bronz madalya kazanarak turnuvayı takım halinde şampiyon tamamladı.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Zagreb'deki turnuvada 55 kiloda Ekrem Öztürk altın, aynı kiloda Şerif Kılıç gümüş, 60 kiloda Kerem Kamal altın, 67 kiloda Atakan Yüksel gümüş, 72 kiloda Selçuk Can bronz, 82 kiloda Burhan Akbudak altın, aynı kiloda Salih Aydın gümüş, 97 kiloda Cenk İldem gümüş ve 130 kiloda Rıza Kayaalp altın madalya kazandı.

Toplamda, grekoromen stilde 4 altın, 4 gümüş ve bir bronz madalya elde eden milli takım şampiyon oldu.

Öte yandan Rusya'nın başkenti Moskova'da düzenlenen Uluslararası Grand Prix Serbest Güreş Turnuvasında ise 74 kiloda Yakup Gör gümüş, 65 kiloda Hamza Alaca ve 125 kiloda Paşa Ekrem Karabulut ise bronz madalya kazandı.







