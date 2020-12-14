  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı
Spor

Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:12:22 -
Milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda gümüş madalya kazandı

ANKARA (AA) - Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Dünya Kupası'nda Rus rakibi Sergey Semenov'a yenildi ve gümüş madalyada kaldı.

Grekoromen stil 130 kiloda milli güreşçi Osman Yıldırım, Sırbistan'da düzenlenen Dünya Kupası'nda Rus rakibi Semenov'la altın madalya mücadelesi verdi.

Rakibine 7-1 yenilen Osman Yıldırım, şampiyonayı gümüş madalya kazanarak tamamladı.

Tamamlanan grekoromen müsabakaları sonucunda Türk güreşçiler, üç gümüş ve bir bronz madalya elde etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı
Dünya

İsrail’den şaşırtan çıkış! Gerçeği kabullendiler… Joe Biden’e flaş Türkiye çağrısı

İsrailli Jerusalem Post gazetesinde yayımlanan bir makalede, seçilmiş ABD Başkanı Joe Biden'a Türkiye konusunda tavsiye verildi. "Türkiye üç..
Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor
Gündem

Uzun süredir konuşuluyordu! 4 günlük sokağa çıkma yasağı geliyor

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağının gelebileceğini belirtti.
Gündem

"Türkiye'ye karşı yeni bir plan olabilir" diyerek uyardı

PKK ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi arasındaki gerilimi değerlendiren Orta Doğu Siyaseti Uzmanı Ali Semin, "Sincar'dan çekilenler, Kandil'de..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay