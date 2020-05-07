Milli güreşçi Metehan Başar, amcasının olimpiyat başarısını geçmenin peşinde

İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un milli güreşçisi Metehan Başar, olimpiyatlarda altın madalya kazanarak eski milli güreşçi amcası Hakkı Başar'ın gümüş madalyasını geçmek istediğini söyledi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle gelecek yıla ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na kota alabilmek için mücadele eden dünya şampiyonu milli sporcu, AA muhabirine video konferans yöntemiyle açıklamalarda bulundu.

Amcası Hakkı Başar'ın hem kendisine hem de başka aile fertlerine örnek olduğunu aktaran Metehan, "Akrabalarım Yunus Emre Başar ve Abdulsamet Başar da güreşçi. Amcam Hakkı Başar, bize bu yolu açan isim. Kendisi bayrağı çok yüksek bir yere çıkarıp bıraktı. Bundan sonra ben devralmaya çalışıyorum. Çıtanın yüksek olması her zaman iyidir. Hedef belirlemekte yardımcı oluyor. Amcam Hakkı Başar, Avrupa ve dünya şampiyonu ve olimpiyat ikincisiydi. Ben onun başarılarından dünya şampiyonluğunu yakalayabildim. Avrupa'da ikinci olmuştum. Amcam, 'Ben olimpiyatta ikinci oldum, senin altın madalya alman lazım. Bizim yarım bıraktığımız işi sen tamamla.' diyor." diye konuştu.

Üst üste iki yılın şampiyonu olarak katıldığı 2019 Dünya Şampiyonası'nın istediği gibi geçmediğini aktaran 29 yaşındaki güreşçi, "2017 ve 2018'de dünya şampiyonu oldum. En büyük hedef olarak olimpiyatı belirlemiştim ama geçen yılki dünya şampiyonasında talihsiz bir mağlubiyet yaşadım. Vize almak nasip olmadı. Sıkletimde dünya genelinde iyi sporcular vizeyi aldı. Geriye 3-4 ciddi rakibim kaldı. Benim açımdan vize almak nasip olur diye bakıyordum. Dünya Şampiyonası bizim için geçti. Artık elemelerden olimpiyatlara gitme hedefi belirledim. İnşallah olimpiyatlarda mücadele edip altın madalyayı ülkeme kazandırmayı çok istiyorum." ifadelerini kullandı.

- "Evlerde çalışmak zorunda kaldık ama bu bizim için yeterli olmadı"





Metehan, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldıkları dönemdeki antrenmanlarının kendileri için yeterli olmadığını belirtti.

Güreş antrenmanının partner gerektirdiğini aktaran Metehan Başar, "Koronavirüs herkesi olduğu gibi biz profesyonel sporcuları da etkiledi. Evde antrenman yapmak zorundayız. Gençlik ve Spor Bakanlığının yayımladığı genelgeyle artık yakınlarımızdaki salonları kullanabiliyoruz. Bu yayımlanana kadar herkes evlerde çalışmak zorunda kaldı ama bu bizim için yeterli olmadı. Ne kadar çalışmak isteseniz de ekipman ve ortam sıkıntısı var. Yaptığımız branş tamamen partner gerektiriyor. Böyle olunca bizi çok etkiledi." değerlendirmesinde bulundu.





- "Olimpiyatların ertelenmesi Türk güreşi için iyi oldu"





Milli güreşçi, Tokyo Olimpiyatları'nın ertelenmesinin Türk güreşi için olumlu olduğunu söyledi.

Milli takımda sakatlığı bulunan sporcuların gelecek yıla daha hazır olacağını anlatan Metehan, "Benim için iyi oldu. Belki daha iyi hazırlanabiliriz. Güreş Milli Takımı'mızda sakatlığı bulunan birkaç arkadaşımız vardı. Onlar için de olumlu oldu. Bir yılda daha iyi toparlanacak. Türk güreşi açısından olimpiyatların ertelenmesi iyi oldu." şeklinde görüş belirtti.





- "Wuhan'daki hayvan pazarında pis bir ortam vardı"





Dünya şampiyonu milli sporcu, koronavirüsün dünyaya yayılmasından kısa süre önce gittiği Çin'in Wuhan kentindeki izlenimlerini paylaştı.

Geçen ekim ayında Askeri Olimpiyatlar için Wuhan'a gittiğini belirten Metehan, "Askeri Olimpiyatlar geçen ekim ayında Çin'in Wuhan kentinde düzenlendi. Koronavirüsün başladığı yere gittik. Hayatımda Wuhan ismini bir Askeri Olimpiyatlar'da bir de koronavirüs haberlerinde duydum. O organizasyona birçok ülke geldi. Çok sayıda sporcu katıldı." diye konuştu.

Metehan Başar, Wuhan'da vahşi hayvanların satıldığı pazarı da gördüğünü anlatarak, "Wuhan'ın merkezine gittik. Şehir, bizim İstanbul'daki Kayaşehir gibi yeni binalardan oluşuyor. Şehri çok beğenmiştik. Binalar ve otoyollar sıfırlanmış gibiydi. Bize bir temsilci, 'Buraya Çin'in yaşlı nüfusunu getiriyorlar.' demişti. Virüsün yaşlıları daha çok etkilediğini düşününce kasıtlı bir şey olduğunu düşünüyorum. Wuhan'da hayvanların satıldığı pazara da gittik. Kötü bir koku vardı. Çok pis bir ortamdı. Orada yenilip içilenler dünyaya uygun değildi." görüşünü paylaştı.





- "Koronavirüs süreci bizi yemek yapmaya itti"





Metehan Başar, koronavirüs salgını nedeniyle evde kaldığı dönemde kısa süre önce evlendiği eşi ile mutfağa girdiğini söyledi.

Evde nasıl zaman geçirdiğini anlatan Metehan, şöyle devam etti:

"Evde kitap okumaya çalışıyorum. Bu aralar mutfağa girip yemek yapıyorum. Dizi izlemeyi çok seviyorum. Aslında evde çok fazla sıkılmadım. Koronavirüs süreci bizi yemek yapmaya itti. Sporculuk hayatımda hiç bu kadar süre kapalı kalmadım. Yeni evliyim. Evlendikten sonra çok müsabakaya gittim. Yemekle arası olan biri değilim. Yemek seçmiyorum ama milli takım kamplarında çıkan yemekler bana uygun değil. Kampta et ağırlıklı yemekler çıkıyor, benim de etle aram yok. Evde özel şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yemekten ziyade tatlı yapıyoruz ama diyet tatlılar üzerine oluyor. Çünkü bizim gibi sıklet sporu yapanlar için en büyük tehlike boş zamanlarda alınan kilolar. Bu kilolar performansınızı çok etkiliyor."

Tatlı yapmayı sevdiğini dile getiren milli güreşçi, "Bir şeyler hazırlarken eşimden yardım alıyorum. Tek başıma yaptığım bir şey yok. İddialı değilim ama sanki yaptığım tüm tatlılar iyi oluyor. Ben eşime hamur karıştırmada, sos hazırlamada yardımcı oluyorum. İki gün önce yaptığımız profiterol çok iyi oldu. Şimdilik onu listenin ilk sırasına yazıyorum." şeklinde konuştu.