Milli Görüş’ün 50’nci yılına coşkulu kutlama
Yeniden Refah Partisi, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın başlattığı Milli Görüş’ün 50’nci yılını coşkulu bir programla kutladı.23 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
Haber Merkezi
Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın başlattığı Milli Görüş yürüyüşü 50’nci yılında devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş’ün 50’nci yılını coşkulu bir programla kutladı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’ne binlerce Milli Görüş gönüllüsü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Mehteran dinletisiyle devam etti. Umut Mürare, Grup Yürüyüş ve Ahmet Poyrazoğlu’nun ezgileriyle coşan Refah Partililer sık sık “Mücahid Erbakan” sloganları attı. Gecede konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 1969 yılında Bağımsızlar Hareketi olarak başlayan Milli Görüş kervanını sürdürmeye devam edeceklerini ve Milli Görüş’ü iktidara taşıyacaklarını söyledi.
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