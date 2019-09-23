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Milli Görüş’ün 50’nci yılına coşkulu kutlama

Yeniden Refah Partisi, Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın başlattığı Milli Görüş’ün 50’nci yılını coşkulu bir programla kutladı.

23 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
Milli Görüş’ün 50’nci yılına coşkulu kutlama

 Haber Merkezi 

Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca’nın başlattığı Milli Görüş yürüyüşü 50’nci yılında devam ediyor. Yeniden Refah Partisi, Milli Görüş’ün 50’nci yılını coşkulu bir programla kutladı. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Gençlik Şöleni’ne binlerce Milli Görüş gönüllüsü katıldı. Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlik, Mehteran dinletisiyle devam etti. Umut Mürare, Grup Yürüyüş ve Ahmet Poyrazoğlu’nun ezgileriyle coşan Refah Partililer sık sık “Mücahid Erbakan” sloganları attı. Gecede konuşma yapan Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, 1969 yılında Bağımsızlar Hareketi olarak başlayan Milli Görüş kervanını sürdürmeye devam edeceklerini ve Milli Görüş’ü iktidara taşıyacaklarını söyledi.

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Haber Tarihi: 23 Eylül 2019 Pazartesi 10:11
  1. Prof. Dr. Necmeddin Erbakan Hoca
  2. Milli Görüş
  3. Yeniden Refah Partisi
  4. Küçükçekmece Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezi
  5. Gençlik Şöleni
  6. Kur’an-ı Kerim tilaveti
  7. Kur’an-ı Kerim
  8. Mehteran dinletisi
  9. Umut Mürare
  10. Grup Yürüyüş
  11. Ahmet Poyrazoğlu
  12. Mücahid Erbakan
  13. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan
  14. Bağımsızlar Hareketi

YORUM YAZ

  • Vatan Sevdalısı Vatan Sevdalısı 31 dk önce
    Helal olsun yiğit oğlu yiğit. Rabbim yolunuzu açık etsin. Rabbim yar ve yardımcınız olsun.
  • sutcu imamin torunusutcu imamin torunu53 dk önce
    yeniden refah partisi yoneticilerine yurekten tesekkur ediyorum bu kutlamayi chpkk hdp ve fetocularla is birligi yapanlara can dundar vb. ile avrupada gizli gizli bulusanlara birakmadiklari icin Allah c.c. razi olsun hocamizin evladindan.
  • MalatyaMalatya54 dk önce
    İmamoğlu proje aday kılıçdaroğlu ne kadar abdullah gül aday desede imamoğlu aday olur
  • ÖmerÖmer56 dk önce
    Maşallah Allah yolunu açık etsin. Milli görüş tekelde olmamalı. Kötüye kullanım ortaya çıkıyor. Böyle çok iyi oldu.

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