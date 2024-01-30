  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Her şey CHP’den istediğini koparmak için! Başak Demirtaş'tan flaş adaylık hamlesi

CHP'de diktatör istifası

Ahmet Hakan, İmamoğlu’nun fişini çekti! Sen ne yaptın böyle! Bakalım şimdi ne olacak

Beklenmedik flaş karar az önce duyuruldu! Erdoğan o ismi görevden aldı

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular
Siyaset 'Milli Görüşçü' Saadet Can Atalay kararını kınadı!
Siyaset

'Milli Görüşçü' Saadet Can Atalay kararını kınadı!

Yeniakit Publisher
2024-01-30 22:39:00 - 2024-01-30 23:04:06
'Milli Görüşçü' Saadet Can Atalay kararını kınadı!

Gezi provokatörü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülme kararı Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet Partisi'ni de üzdü.

Saadet Partisi tarafından Gezi tutuklusu Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saadet'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Baskı ve zulmün kime yapıldığına bakmaksızın adaletin yanında durmak inancımızın gereğidir. Öte yandan her iktidar, meşruiyetini Anayasa’dan alır. Anayasa’yı yok sayan bir iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır!

Bilinmesini isteriz ki bizim Can ATALAY ile siyasi ve sosyal hiçbir benzerliğimiz yoktur. Ancak milli irade ile seçilmiş bir kişinin vekilliğini, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, düşürmek amasız-fakatsız bir hukuk ihlalidir.

Bu skandal karara imza atanları kınıyoruz. Adalet önünde herkes eşittir. Bu eşitliği ve yasaları yok sayarsanız artık bir hukuk devleti olma vasfını yitirmiş olursunuz."
ÖNE ÇIKAN VİDEO

 

Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet'in savunduğu Can Atalay, Gezi kalkışmasında böyle provokasyon yapıyordu:

MHP'den AYM'ye Can Atalay tepkisi!
MHP'den AYM'ye Can Atalay tepkisi!

Siyaset

MHP'den AYM'ye Can Atalay tepkisi!

AYM, Gezi tutuklusu Can Atalay skandalında ısrar etti! AYM işi hukuktan çıkarıp inada bindirdi
AYM, Gezi tutuklusu Can Atalay skandalında ısrar etti! AYM işi hukuktan çıkarıp inada bindirdi

Gündem

AYM, Gezi tutuklusu Can Atalay skandalında ısrar etti! AYM işi hukuktan çıkarıp inada bindirdi

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...
Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Gündem

Barolardan, Can Atalay provokasyonu: Adliyelerin güvenliğini hiçe sayıp, arbede çıkardılar... Bunlar sözde avukat... Adliyeye böyle girdiler...

Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü
Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

Siyaset

Son dakika! Can Atalay'ın milletvekilliği düşürüldü

TİP'li Can Atalay hakkında karar okunurken TBMM'de taşkınlık!
TİP'li Can Atalay hakkında karar okunurken TBMM'de taşkınlık!

Siyaset

TİP'li Can Atalay hakkında karar okunurken TBMM'de taşkınlık!

Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor!
Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor!

Gündem

Gezi kalkışmacısı Can Atalay mağduru oynuyor!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23