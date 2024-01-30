'Milli Görüşçü' Saadet Can Atalay kararını kınadı!

Saadet Partisi tarafından Gezi tutuklusu Atalay'ın vekilliğinin düşürülmesine ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Saadet'in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Baskı ve zulmün kime yapıldığına bakmaksızın adaletin yanında durmak inancımızın gereğidir. Öte yandan her iktidar, meşruiyetini Anayasa’dan alır. Anayasa’yı yok sayan bir iktidar, öncelikle kendi meşruiyetini yok saymaktadır!

Bilinmesini isteriz ki bizim Can ATALAY ile siyasi ve sosyal hiçbir benzerliğimiz yoktur. Ancak milli irade ile seçilmiş bir kişinin vekilliğini, Anayasa Mahkemesi'nin kararına rağmen, düşürmek amasız-fakatsız bir hukuk ihlalidir.

Bu skandal karara imza atanları kınıyoruz. Adalet önünde herkes eşittir. Bu eşitliği ve yasaları yok sayarsanız artık bir hukuk devleti olma vasfını yitirmiş olursunuz."

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Temel Karamollaoğlu yönetimindeki Saadet'in savunduğu Can Atalay, Gezi kalkışmasında böyle provokasyon yapıyordu: