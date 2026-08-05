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Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

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Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mimari yapılar ve buluntular, kentin Urartu dönemine ilişkin önemli veriler sunuyor. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun, "Burası, Türkiye'de kazı yapılan en yüksek rakımlı alanlardan biri. Elde ettiğimiz veriler, kalenin askeri ve idari işlevlerinin yanı sıra dini bir işleve de sahip olabileceğini gösteriyor" dedi.

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Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Urartu Kralı 2. Rusa tarafından Süphan Dağı eteklerinde, Adilcevaz, Malazgirt Ovası ve Van Gölü'ne hakim bir tepeye inşa ettirilen kalede Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ve desteğiyle kazı çalışmaları sürüyor.

#2
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun başkanlığındaki uzman ekip, deprem ve yangın sonucu büyük ölçüde tahrip olan kalenin mimari yapısını gün yüzüne çıkarmak için çalışma yürütüyor.

#3
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Geçen yıl 8 fil ayağının (taşıyıcı sütun) ortaya çıkarıldığı salon ile bu bölüme bağlı olduğu değerlendirilen mutfak ve depo alanında yoğunlaştırılan kazılarda mimari yapı kalıntılarının yanı sıra seramik parçaları, boncuklar, kül tabakaları ve çeşitli buluntulara ulaşıldı.

#4
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

"BURADA DİNSEL TÖRENLERİN GERÇEKLEŞTİRİLDİĞİNİ DEĞERLENDİRİYORUZ" Doç. Dr. Coşkun, mayısta başladıkları sezon çalışmalarını yukarı salon olarak adlandırdıkları bölüm ile buna bağlı odalarda yoğunlaştırdıklarını söyledi.

#5
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Geçen yıl ortaya çıkarılan sütunların bulunduğu salonun taban seviyesine kadar temizlendiğini belirten Coşkun, şunları kaydetti:

#6
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

"Geçen yıl bu salonda yaptığımız çalışmalarda 8 fil ayağını ortaya çıkarmıştık. Bu yıl da bunlarla bağlantılı odalarda kazı yürütüyoruz. Salonun yanında depolama odası olarak değerlendirdiğimiz bir mekan ile bunun bitişiğindeki mutfak alanını ortaya çıkardık. Çalışmalarda boncuklar ve işaretli seramikler bulundu. Ayrıca bu alanın büyük bir depremin ardından çıkan yangınla kullanım dışı kaldığını tespit ettik."

#7
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kazı ekibinde arkeologların yanı sıra jeolog, sanat tarihçisi, antropolog, siyaset bilimci, felsefeci ve din tarihçilerinin de görev yaptığını ifade eden Coşkun, bulunan seramikler üzerindeki çivi yazılarının okunmasına yönelik çalışmaların sürdüğünü ifade etti.

#8
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kalenin Argişti'nin oğlu 2. Rusa döneminde volkanik bir tepe üzerine inşa edildiğini anlatan Coşkun, "2 bin 300 metre rakımdaki kalede çalışmalarımız devam ediyor. Burası, Türkiye'de kazı yapılan en yüksek rakımlı alanlardan biri. Elde ettiğimiz veriler, kalenin askeri ve idari işlevlerinin yanı sıra dini bir işleve de sahip olabileceğini gösteriyor. Burada dinsel törenlerin gerçekleştirildiğini değerlendiriyoruz." dedi.

#9
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kazı çalışmalarının bölgenin tarihi mirasının ortaya çıkarılmasına önemli katkı sunduğunu vurgulayan Coşkun, elde edilen bulguların hem Bitlis'in hem de Adilcevaz'ın tarihsel öneminin daha iyi anlaşılmasına yardımcı olacağını aktardı.

#10
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kef Kalesi'ndeki kazılardan kareler…

#11
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kef Kalesi'ndeki kazılardan kareler…

#12
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kef Kalesi'ndeki kazılardan kareler…

#13
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kef Kalesi'ndeki kazılardan kareler…

#14
Foto - Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar

Kef Kalesi'ndeki kazılardan kareler…

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