Urartu'nun izleri gün yüzüne çıkıyor! Kef Kalesi'nde tarihi kazılar
Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, Van Gölü seviyesinden 2 bin 300 metre yükseklikte bulunan Kef Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazılarda ortaya çıkarılan mimari yapılar ve buluntular, kentin Urartu dönemine ilişkin önemli veriler sunuyor. Van YYÜ Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. İsmail Coşkun, "Burası, Türkiye'de kazı yapılan en yüksek rakımlı alanlardan biri. Elde ettiğimiz veriler, kalenin askeri ve idari işlevlerinin yanı sıra dini bir işleve de sahip olabileceğini gösteriyor" dedi.